Le patron du football anglais en guerre contre le racisme

La Fédération anglaise de football voudrait prendre le taureau du racisme par les cornes. Le président de l’organisation Greg Clarke s’est exprimé ce mardi sur le fléau au cours de la Conférence Equal Game organisée par l’UEFA à Londres. L’intervention du patron du football anglais intervient quelques jours après que des joueurs de la sélection nationale ont essuyé des insultes racistes au Montenegro.

“Le règlement demande à l’arbitre d’interrompre le match si le comportement raciste est de grande envergure. Je ne pense pas que ce soit assez. Nous devrions saisir cette opportunité pour revoir cette règle. Les jeunes hommes et les jeunes femmes qui représentent nos clubs et nos pays ont le droit de jouer leur football dans un environnement sûr et exempt de tout abus racial. On ne devrait pas être en train de se demander si c‘était de grande ampleur. Le racisme c’est le racisme et il devrait avoir une tolérance zéro vis-à-vis de cela”, a insisté Greg Clarke, patron du football anglais.

Si l’intervention du président de la fédération anglaise de football s’adressait surtout aux instances dirigeantes du football européen, elle avait également une portée nationale alors que le racisme reste un marqueur prégnant des terrains de football en Angleterre.