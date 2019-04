RDC : la propagation d'Ebola évolue en un temps record

L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a dressé lundi un tableau sombre de l‘épidémie Ebola qui, selon elle, évolue en un temps records, en République démocratique du Congo.

L’insécurité, la violence et la forte mobilité de la population conjuguées à la désinformation et la réticence des communautés, sont autant de facteurs qui rendent difficile la maîtrise de l‘épidémie qui a déjà fait plus de 500 morts.

“Ainsi, en raison de la situation instable au Nord-Kivu et dans certaines régions, l’accès n’est pas toujours accordé et, en raison de la violence dans certaines régions, là encore, d’autres personnes ont fui, l’accès a été difficile”, fait remarquer Christian Lindmeier, porte-parole de l’OMS.

“C’est donc un mélange de raisons pour lesquelles nous pensons que ces cas ont augmenté. L’accès est l’une d’entre elles et, bien sûr, la confiance dans la population est d’une grande importance, l’approche communautaire est si importante, pour s’assurer que tout le monde sait comment demander de l’aide”, a-t-il ajouté.

La barre des 1000 cas d’Ebola a été franchie en RDC, selon les chiffres officiels. Malgré la complexité de la lutte contre l‘épidémie, l’OMS ne baisse pas pour autant les bras dans son combat et espère contenir la maladie à fièvre hémorragique dans les plus brefs délais.