Tunisie : des animaux aux petits soins dans un salon de coiffure spécialisé

Si c’est chacun son tour chez le coiffeur, ce Poméranien de couleur crème assis au comptoir attend lui-aussi d‘être choyé et soigné. Posture normale, car nous sommes dans un salon de beauté pour animaux de compagnie, où une variété de services pour améliorer la santé et le bien-être des animaux est offerte.

Selon Samar Matoussi, le propriétaire du centre, les services fournis aux cabots et aux félins comprennent “des bains et des garnitures à ongles jusqu‘à des tenues et des accessoires pour animaux de compagnie”.

“J’ai eu l’idée à la suite d’un voyage à l‘étranger, quand je suis tombé sur un coin qui vendait des articles pour les animaux de compagnie. Je me suis demandé pourquoi on ne ferait pas ce genre de chose à Tunis ? J’ai décidé, il y a un an, d’apporter cette idée à Tunis et de mettre en place le projet. J’ai ouvert le centre il y a deux semaines et il a été très bien accueilli par ceux qui aiment et s’intéressent aux animaux”, Samar Matoussi.

Un service abordable

Un toilettage qui peut aller jusqu‘à trois heures, de quoi encourager les clients à faire des réservations pour être pris en charge à temps par le coiffeur.

“Nous prenons rendez-vous et nous amenons le chien ici au centre de beauté au rendez-vous convenu. Le propriétaire vous présente ensuite une palette de choix sur ce que vous voulez pour votre animal”, affirme, visiblement satisfait, Nabil Legm, un client du centre.

Au-delà de l’expertise, certains clients préfèrent le centre de Matoussi en raison de ses prix abordables en comparaison à ceux des centres similaires pour animaux de compagnie à l‘étranger.