RCA : un pacte de non agression entre communautés chrétienne et musulmane

Depuis 2013, les populations de Castors et Yakite, deux zones chrétiennes et musulmanes du PK 5, dans le troisième arrondissement de Bangui, la capitale centrafricaine vivent dans un climat de tension inter-communautaire.

Deux jeunes, Fabrice Dekoua de confession chrétienne et Ibrahim Abdouraman, musulman, se mobilisent pour arrêter les violences et faire la paix. Ils ont récemment engagé des jeunes des deux communautés à signer un pacte de non-agression.

« Pour arrêter tout ce qui peut provoquer la violence contre l’autre, nous avons pris l’initiative de signer un accord. Cet accord représente l’engagement que nous avons dans nos cœurs, on l’a écrit sur le papier », a expliqué Fabrice Dekoua.

Cet accord a pour but de ramener la paix et favoriser la libre circulation entre les deux communautés, et de permettre le retour des déplacés internes et regagner leurs maisons respectives.

Depuis la destitution le 24 mars 2013 du président François Bozizé par la Seleka, un groupe rebelle à coloration musulmane, la RCA est secouée par des conflits communautaires et politiques. De grands clivages qui, comme ici dans le 3è arrondissement de Bangui, rendent très difficile la cohabitation entre chrétiens et musulmans.