Foot : un compte Twitter de l'AS Roma dédié au pidgin

L’AS Roma poursuit sa percée sur le continent africain. Avec l’entrée en activité d’un compte Twitter en pidgin, le club italien vient de s’adjuger un capital fans au Nigeria, géant démographique de quelque 190 millions d’habitants.

Les fans nigérians peuvent se réjouir. Le club italien de football AS Roma a décidé de leur faire un petit clin d‘œil avec l’ouverture d’un compte Twitter entièrement administré en pidgin, argot parlé dans le pays ouest-africain. L’annonce a été faite le 20 mars par le club, qui a souligné son souci de “servir le public au quotidien, dans un style qui lui convient”.

“L’histoire d’amour” entre l’AS Roma et les supporters nigérians est née dans la foulée de la Coupe du monde de football 2018. Alors que l’Italie a manqué sa qualification à cette échéance, elle avait alors décidé de se rallier aux Super Eagles du Nigeria, et de leur apporter tout leur soutien. En retour, les supporters nigérians avaient sollicité l’ouverture d’un compte “Pidgin English Roma”, explique Paul Rogers, responsable de la stratégie de la Roma.

Le compte, accessible avec l’identifiant @ASRomaPidgin, vient rejoindre une palette de langues déjà disponibles dans le carnet des réseaux sociaux du club italien. On y retrouve l’italien, l’anglais, l’arabe, l’indonésien, l’espagnol, le français, le portugais, le bosniaque, le turc, le néerlandais, le farsi et le chinois.

‘Dear Roma Admin, I for don send you dis letter since but man bin dey hustle…’#WorldPoetryDay pic.twitter.com/Ft7HwcBgyt