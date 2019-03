Un jeune champion nigérian d'échecs invité par Bill Clinton

L’année 2019 s‘écrit en lettres d’or pour le jeune Nigérian Tanitoluwa Adewumi. Arrivée en 2017 aux Etats-Unis comme immigré, ce gamin de 8 ans vient de décrocher un titre de champion d‘échecs qui lui ouvre les portes d’une rencontre avec l’ancien président américain Bill Clinton.

En fin de semaine dernière, Tanitoluwa Adewumi se voyait couronner champion au jeu d‘échecs dans l’Etat de New York. Le gamin de 8 ans a surclassé ses concurrents dans sa catégorie d‘âge alors qu’il avait été initié au jeu, un an seulement auparavant. Une success story relatée pour la première fois par un éditorialiste du New York Times, Nicolas Kristof, avant d‘être reprise par des médias du monde entier jusqu‘à toucher l’ancien président américain Bill Clinton.

Sur son compte Twitter, le 42e président des Etats-Unis a salué le courage et l’esprit de compétition de Tani, un immigré débarqué aux Etats-Unis en 2017. “Les réfugiés enrichissent notre pays et le talent est universel, même si les opportunités ne le sont pas”, a écrit l’ancien président.

“Cette histoire m’a fait sourire. Tanitoluwa, vous incarnez un esprit gagnant – aux échecs et dans la vie. Et bravo à vos parents qui travaillent dur. Vous devriez tous passer à mon bureau de Harlem ; j’aimerais beaucoup vous rencontrer”, a-t-il ajouté.

“Refugees enrich our nation and talent is universal, even if opportunity is not.”



This story made me smile. Tanitoluwa, you exemplify a winning spirit – in chess and in life. And kudos to your hardworking parents. You all should stop by my office in Harlem; I'd love to meet you. https://t.co/zKuQg6zJkg