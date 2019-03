Forum international Afrique Développement : faire confiance à l'Afrique !

Et de 6 pour le Forum International Afrique Développement d’Attijariwafa Bank, qui a pris ses quartiers à Casablanca au Maroc les 14 et 15 mars derniers. Nos équipes étaient sur place.

Une sixième édition placée sous le thème « Quand l’Est rencontre l’Ouest » : deux régions du Continent qui ne se parlent pas assez, notamment en termes de commerce et d’investissements. D’où la nécessité de briser les barrières culturelles, et d’encourager l’Afrique à faire confiance à l’Afrique.

Présidé par la Sierra Leone, le Forum International Afrique développement s’est focalisé sur l’accélération de l’intégration africaine, domaine où le continent reste encore à la traîne, et donc sur le projet de Zone de libre échange continental : un marché potentiel d’1,2 milliard de personnes.

Promouvoir les femmes entrepreneures

“A l’instant même, j’ai rencontré deux entreprises d’un même pays qui ne se connaissaient pas et n’avaient donc aucun contact”, explique Julius Maada Bio, le président sierra-léonais au micro de nos équipes. “Mais par le biais de ce Forum, elles ont fait connaissance et c’est très positif. Donc il ne s’agit pas seulement d’un rapprochement entre différentes nations, mais aussi entre entreprises africaines d’un même pays”.

Autre objectif de cette rencontre : renforcer le rôle de la femme entrepreneure et lui donner la parole à travers l’initiative « Stand Up For African Women ».

On peut également noter la signature de nombreux accords de coopération entre institutions financières d’Afrique de l’Ouest, orientale et australe et plus de 4 000 rencontres B to B.

Au total, le Forum international Afrique Développement a attiré plus de 2 000 visiteurs venus de 34 pays différents, mais unis par leur volonté de créer un espace commun africain unifié.