Infidélité : préparer le terrain pour la guérison [This is Culture]

L’amour est l’une des forces les plus profondes et les plus solides qui lient l’humanité. L’amour est vécu à travers nos relations. Nous rions, apprécions, devenons heureux et illuminons littéralement par le pouvoir de l’amour.

Il n’est peut-être pas étonnant que les chansons d’amour soient les plus recherchées dans le monde.

Mais parfois, les choses tournent mal. Les gens et les cœurs sont brisés. Certains choisissent d‘être amers et de rester coincés dans une relation qui a échoué. D’autres ont blâmé l’infidélité vécue et beaucoup savent que cela n’a pas commencé aujourd’hui. Mais la grande question est : peut-elle prendre fin ?

L'infidélité a un impact dévastateur non seulement sur le partenaire infidèle, mais aussi sur le partenaire trahi de même que la personne impliquée dans l'affaire, ainsi que sur tout le monde dans son cycle social.

Préparer le terrain pour la guérison, la première étape pour la guérison, et comment vivre votre meilleure vie après l’infidélité sont quelques-uns des sujets de notre conversation avec le Dr Talal H. Alsaleem.

Il est un conseiller matrimonial primé et auteur de « l’Infidélité : la pire des choses qui puisse arriver à votre mariage».