Mozambique : le cyclone Idai a causé de gros dégâts dans la ville de Beira (autorités)

La ville mozambicaine de Beira (centre) était coupée du monde vendredi matin après le passage dans la nuit du cyclone tropical Idai qui y a provoqué d’importants dégâts, selon une première évaluation des autorités locales.

“Ce n‘était pas une tempête de type tsunami mais Beira et Chinde (une ville côtière plus au nord) ont été sévèrement touchées”, a déclaré à l’AFP un responsable de l’Institut national de gestion des catastrophes (DMNI).

“Nous n’avons plus aucune communication avec Beira. Il y a des maisons détruites, des arbres et des poteaux arrachés”, a ajouté ce responsable sous couvert de l’anonymat.

Le cyclone tropical a frappé Beira, l’une des plus importantes villes du Mozambique avec 500.000 habitants, jeudi soir avec des vents de 180 à 190 km/h.

Les autorités de Maputo avaient placé la région en alerte rouge en prévision de son arrivée et ordonné le déplacement des populations les plus menacées.

La plupart des vols intérieurs ont été annulés jeudi.

Depuis le début du mois, le système dépressionnaire qui est associé au cyclone Idai a noyé le Mozambique sous des pluies diluviennes qui ont déjà fait, selon les autorités locales, au moins 66 morts, plus de 17.000 déplacés et plus de 140.000 sinistrés dans le centre et le nord du pays.

Près de 1,6 million de personnes vivent dans les zones susceptibles d‘être frappées par les pluies et les vents violents, selon les Nations unies.

AFP