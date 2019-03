Algérie : sécurité renforcée pour de nouvelles marches anti-Bouteflika

Des fourgons blindés de la police anti-émeute, un hélicoptère de patrouille et des unités de police disposées sur plusieurs sites de la capitale Alger. Pour cette nouvelle journée de manifestations contre le régime en Algérie, les forces de sécurité ont sorti le grand jeu.

Pour le quatrième vendredi consécutif, les Algériens ont de nouveau pris rendez-vous avec les rues. Des juristes, des étudiants, des enseignants, des juges, des syndicats ont annoncé leur participation à cette manifestation, la première depuis que le président a reporté l‘élection présidentielle. L’objectif reste le même, renforcer la pression sur le régime algérien afin que le chef de l’Etat Abdelaziz Bouteflika, 82 ans, et affaibli par les séquelles d’un AVC, quitte le pouvoir.

Devant des policiers passifs, quelques centaines de personnes se sont déjà rassemblées en milieu de matinée sur le parvis de la Grande-Poste, bâtiment emblématique du cœur d’Alger, brandissant des drapeaux algériens —vert et blanc frappés de l‘étoile et du croissant rouge— et reprenant à pleins poumons des chants contre le pouvoir et son chef. Dans le ciel d’Alger, un hélicoptère tournoie depuis le début de la matinée.

Futur gouvernemet “jeune” de “technocrates”

Le bras de fer entre les manifestants et le régime se prolonge alors que les autorités tentent de convaincre de l’utilité de reporter la présidentielle. En effet, si Abdelaziz Bouteflika a concédé sa participation à la prochaine présidentielle, il a toutefois ajourné le scrutin jusqu‘à l’issue d’une “Conférence nationale” chargée de proposer des réformes et d‘élaborer une nouvelle Constitution, le chef de l’Etat avait répondu à la colère des Algériens.

Pour les détracteurs du régime, il s’agit d’une ruse visant à le perpétuer, lui laissant notamment le temps de trouver un “héritier” au président Bouteflika. Jeudi, en conférence de presse, le nouveau duo de l’exécutif, le Premier ministre Noureddine Bedoui et son vice-Premier ministre Ramtane Lamamra – nommés lundi – ont assuré de la formation prochaine d’un gouvernement, au plus tard la semaine prochaine.

Il s’agira de mettre l’accent sur une équipe de “technocrates”, puisant dans les “jeunes compétences, hommes et femmes” du pays et dont le cap sera guidé par les revendications de la jeunesse, ont-ils assuré.