Afrique du Sud : un cochon peintre devient célèbre

Pigcasso, un cochon pas comme les autres. Peintre à ses heures perdues, il est devenu la nouvelle coqueluche des amateurs d’art. L’animal a été sauvé d’un abattoir il y a quelques années et vit depuis dans un refuge pour animaux en Afrique du Sud. Comme l’animal ne peut pas s’exprimer. C’est donc sa propriétaire qui raconte comment toute cette histoire a commencé…

“Les cochons sont des animaux très intelligents et quand j’ai amené Pigcasso ici dans la grange, je me suis demandé comment je pourrais le divertir. Nous avons donc ajouté des ballons de foot, de rugby, et bien sûr, il y avait des pinceaux qui traînaient parce que la grange avait été récemment construite. Et ce qui était intéressant, c’est qu’il a pratiquement tout mangé ou tout détruit, sauf ces pinceaux et je me suis dit que cela signifiait peut-être quelque chose”, explique Joanne Lefson, fondatrice de Farm Sanctuary SA.

Et depuis, Pigcasso est devenu une véritable sensation artistique ! Certaines de ses œuvres se vendent à des milliers de dollars. Son travail a également été présenté lors d’expositions en France, en Allemagne ou encore au Royaume-Uni. Son talent a même été repéré par la célèbre marque de montres suisses Swatch, qui a annoncé une collaboration avec le cochon.

“Le fait qu’un animal comme le cochon que nous voyons comme un moyen d’avoir du bacon, des saucisses, tout cela ; le fait que cet animal est maintenant devenu ce phénomène dans un tout autre espace est vraiment intéressant parce que cela signifie qu’il y a un appétit pour ce genre de choses. Bien sûr, si une marque de montres internationale telle que Swatch peut s’aligner sur quelque chose d’aussi différent, cela signifie aussi qu’elle est à la recherche de quelque chose d’innovant, d’important, de quelque chose de différent de ce qu’ils ont toujours fait et de ce qu’ils ont toujours vu, alors ça marche”, se réjouit Sibu Mabena, consultant en marketing.

Et comme tout peintre qui se respecte, Pigcasso a son propre style.

“Pigcasso est définitivement un expressionniste abstrait, vous ne pouvez pas définir exactement ce qu’il peint, mais je peux vous dire que son style change légèrement en fonction de son humeur. Comme n’importe quel grand artiste. Parfois, je regarde ses œuvres et je vois quelque chose en tant qu’humain, il m’arrive de voir une forme de dauphin ou un trait du visage, ce qui les rend d’autant plus intéressantes, mais c’est finalement un travail d’art abstrait et chaque fois qu’il peint une image, il la termine toujours en trempant son nez dans de l’encre à la betterave, et il l’applique sur sa toile, ce qui en fait un authentique Pigcasso original”, a ajouté la fondatrice de Farm Sanctuary SA.

Comme Pigcasso, d’autres animaux ont composé des œuvres étonnantes. Ce qui nous rappelle que l’homme n’est pas le seul à posséder une certaine créativité. Lorsqu’il ne peint pas, Pigcasso lui passe la plupart de ses journées à manger, à se promener et dormir. L’argent récolté pour la vente de ses tableaux est destiné au bien-être des animaux.