Le cinéma d'animation en Afrique du Sud

Le cinéma d’animation se révèle de plus en plus dans le cinéma sud-africain. Le studio Triggerfish, homologue des studios Walt Disney aux Etats-Unis, fait voyager l’imaginaire à travers “Adventures in Zambezia” un film d’animation qui fait sensation dans le pays.

Le film sorti en 2012 vise à créer un récit diversifié pour les enfants africains. Il a rapporté plus de 34 millions de dollars au box-office consolidant ainsi la position de pionnière de la société dans le cinéma d’animation africain.

“Une grande partie du contenu que nous recevons, qui est produit dans ce média est très eurocentrique et assez occidental et je pense qu’il y a certainement une grande valeur à diversifier ce contenu dans cette industrie. Et il y a aussi beaucoup d’histoires afrocentriques qui peuvent être racontées et qui peuvent vraiment donner une grande valeur aux productions”, a déclaré Malcom Wope, créateur de personnages.

Avec de nombreuses récompenses dont une animation aux Academy Awards 2018 pour le meilleur court-métrage et de nombreux prix sud-africains, Triggerfish est désormais à l’avant-garde de l’industrie cinématographique.

“Je pense que l’animation est le plus grand type de récit que l’on puisse faire, c’est tout ce que l’on peut imaginer créer et où l’on peut utiliser la métaphore et les animaux parlants. C’est donc une excellente façon de communiquer, car on peut faire passer des histoires qu’on ne peut pas raconter autrement”, a renchéri Stuart Forrest, directeur général de Triggerfish.

Prochain défi : la formation

Malgré les difficultés liées à la gestion d’un studio d’animation, il semble que Triggerfish a pu se démarquer. Les fondateurs s’inspirent de la ville et du pays et pensent que les thèmes africains qui traversent nombre de leurs caractéristiques constituent un argument de vente important.

Jenna Gien, travaille pour Mind’s Eye Creative ainsi que pour Animation SA, le principal organisme industriel sud-africain.

“Triggerfish existe depuis un bon moment, je dirais qu’ils ont été capables de produire des longs-métrages là où d’autres n’ont pas eu de succès. Ils créent et produisent donc leur propre contenu, ce qui est fantastique, à l’intérieur d’un espace de fonctionnalités qui est énorme. Ils ne font qu’ouvrir l’académie Triggerfish, ce qui est fantastique parce qu’il s’agit vraiment de développer et d’améliorer les compétences”, dit-elle.

Triggerfish se lance dans la formation en mettant sur pied la Triggerfish Academy. Le studio s’est également lancé dans l’industrie du jeu s‘établissant comme acteur sur un autre marché en plein essor en Afrique du Sud.