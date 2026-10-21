Russie : libération d'un Américain détenu pour avoir combattu en Ukraine

L'émissaire américain Steve Witkoff a rencontré le président russe Vladimir Poutine à Saint-Pétersbourg mercredi. Cette rencontre qui intervient dans le cadre de discussions au sujet du conflit en Ukraine, a permis au chef d’État russe d’annoncer la libération d’un enseignant américain à la retraite qui avait été emprisonné pour avoir combattu en tant que mercenaire en Ukraine.

Stephen Hubbard, originaire du Michigan, avait été condamné en 2024, à l’issue d’un procès à huis clos, à près de sept ans de prison. Selon le parquet, il avait signé un contrat avec l’armée ukrainienne après l’envoi de troupes russes en Ukraine en février 2022, et avait combattu aux côtés de ces dernières jusqu’à sa capture deux mois plus tard.

Cette libération intervient à un moment critique dans les relations entre les États-Unis, l’Ukraine et la Russie, l’alliance entre Washington et Kiev étant mise à rude épreuve par les tensions liées au soutien en matière de drones, alors que l’administration Trump met en œuvre des politiques favorables à Poutine**.** Le président américain Donald Trump fait pression sur Kiev et Moscou pour qu’ils concluent un accord mettant fin aux combats.

Cette visite à Saint-Pétersbourg a eu lieu au lendemain d’une rencontre entre Steve Witkoff, le président ukrainien Volodymyr Zelensky et certains dirigeants européens à Oslo, la capitale norvégienne.

Stephen Hubbard est le deuxième détenu américain à être libéré par la Russie en un peu plus de deux mois, et sa libération est intervenue non seulement pendant la visite de Steve Witkoff, mais aussi à un moment où Donald Trump a pris une série de mesures destinées à favoriser la Russie, alors que l’alliance entre Washington et l’Ukraine montre des signes de fissuration.