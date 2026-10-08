Ukraine : 30 morts et 18 blessés dans la région de Donetsk

Trente personnes ont été tuées et au moins 18 autres blessées dans des frappes russes dans l’est de l’Ukraine, selon les autorités ukrainiennes. Un bus de transport public figure parmi les cibles touchées.

À Kramatorsk et dans la ville voisine de Sloviansk, dans la région de Donetsk, les transports en commun ont été suspendus face à la dégradation de la situation sécuritaire. Les autorités locales affirment également avoir installé des filets destinés à contrer les attaques de drones.

Ces nouvelles frappes interviennent au lendemain d’une attaque meurtrière à Pryluky, dans le nord du pays. Le bilan est désormais de 22 morts, dont cinq enfants, et au moins 54 blessés.

Les secours poursuivent leurs recherches dans les décombres d’un immeuble résidentiel frappé par un missile russe. Des chiens spécialisés sont toujours mobilisés pour tenter de retrouver d’éventuels survivants.

À Kiev, quatre personnes ont également été tuées et douze autres blessées, dont quatre enfants, dans des frappes de drones russes mercredi soir.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky estime que Moscou pourrait intensifier ses attaques de missiles et de drones à l’approche de l’hiver. Il appelle les pays de l’OTAN à renforcer leur soutien à la défense antiaérienne ukrainienne.

La guerre se poursuit également à distance. L’Ukraine affirme avoir frappé une importante raffinerie de pétrole à Salavat, à environ 1 200 kilomètres à l’est de Moscou.

Selon l’état-major ukrainien, il s’agit de l’un des principaux complexes russes de raffinage et de pétrochimie. Cette information n’a toutefois pas pu être vérifiée de manière indépendante.

Alors que les combats au sol restent largement figés, la Russie et l’Ukraine poursuivent ainsi leur confrontation aérienne à longue portée, plus de quatre ans et demi après le début de l’invasion russe à grande échelle.