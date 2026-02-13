Tchad : le corps d'un Français retrouvé 2 jours après sa disparition

Le corps d'un citoyen français a été retrouvé dans le nord-est du Tchad, après deux jours de recherches dans le désert du Sahara, ont annoncé vendredi les autorités.

L'homme, identifié comme étant Paul Ferreri, a été retrouvé dans la région d'Ennedi, a déclaré le ministère du Tourisme. Il était porté disparu depuis qu'il avait quitté lundi un camp touristique situé près de la ville de Bachikele. M. Ferreri était venu assister au 6e Festival international des cultures sahariennes.

Ferreri et un autre touriste non identifié ont quitté le camp mercredi matin. Après une brève recherche, le touriste non identifié a été retrouvé et a expliqué qu'il avait opéré un demi-tour et s'était désorienté en essayant de revenir sur ses pas vers le camp.

La région d'Ennedi au Tchad est une région montagneuse isolée du désert du Sahara, près de la frontière avec le Soudan, et est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO.

Le festival, qui se déroule dans la ville d'Amdjarass, accueille des artistes de toute la région et vise à mettre en valeur la culture traditionnelle saharienne.

Le ministère français des Affaires étrangères a déclaré qu'il suivait la situation de très près et qu'il était en contact étroit avec les autorités locales. Bien que la cause du décès n'ait pas été identifiée, les autorités tchadiennes ont déclaré qu'elles restaient en contact étroit avec les autorités françaises et qu'elles communiqueraient davantage d'informations dès qu'elles seraient disponibles.