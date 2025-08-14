Bienvenue sur Africanews

Sénégal : le Président exempté de déclaration de patrimoine, l'opposition aux abois

Le président sénégalais Basirou Diomaye Faye avant le début de la réunion de la CEDEAO, à Abuja, au Nigeria, le dimanche 7 juillet 2024.   -  
By Ali Bamba

Sénégal

Au Sénégal, l'opposition fustige la loi sur la déclaration de patrimoine en raison de l'exemption du Président la république.

Le texte qui sera en examen à l'Assemblée nationale le 18 août prochain, vise à renforcer la transparence dans la gestion des deniers publics.

Le cercle des agents concernés est assez large. Magistrats du parquet, juges d’instruction, autorités locales, auditeurs, et dirigeants de sociétés publiques devront déclarer leur patrimoine désormais dans ce pays d'Afrique de l'Ouest.

L'exception est faite au président de la République, et c'est le point qui fâche les leaders d'oppositions.

Le projet révise également le seuil de déclaration pour les gestionnaires de fonds publics, le faisant passer de 1 milliard à 500 millions de francs CFA (environ 760 000 euros), afin de mieux encadrer les flux financiers à différents niveaux de l’État.

