Mali : une concertation demande de nommer Assimi Goïta président

Les forces vives de la nation malienne ont exprimé, mardi, leur souhait d'élever le général d'armée Assimi Goïta au rang de Président de la République, avec un mandat de cinq ans renouvelable. Cette demande émane des recommandations d'une consultation nationale sur la relecture de la charte des partis politiques, qui a eu lieu récemment.

Lors de ces deux jours de travaux, les participants ont proposé la dissolution de tous les partis politiques actuels et l'instauration de conditions strictes pour la création de nouveaux partis. Parmi ces conditions se trouvent une caution de 100 millions de francs CFA (plus de 170 000 dollars) et un âge minimum de 25 ans pour les dirigeants de partis.

Les recommandations incluent également des mesures visant à renforcer la rigueur dans le fonctionnement des partis, comme l'obligation d’avoir des représentations significatives dans les différentes régions et l’interdiction pour certains acteurs, tels que les leaders religieux et les chefs de village, de se porter candidats à des élections.

Concernant le financement des partis, les forces vives ont suggéré de supprimer le financement public et d'exiger une existence juridique pour tout regroupement politique. De plus, le statut de chef de file de l'opposition pourrait être supprimé, afin de réorienter les ressources de ce poste vers des projets de développement.

Une autre question soulevée durant ces consultations concerne le nomadisme politique. Les participants ont recommandé d'interdire cette pratique, en élargissant les restrictions à tous les élus et en prenant des mesures disciplinaires contre les partis qui accueilleraient des élus "nomades".

Enfin, il a été proposé de réviser la charte de la Transition pour installer Assimi Goïta comme Président de la République dès 2025, tout en maintenant les organes actuels jusqu'à la pacification du pays. Les questions électorales seraient suspendues jusqu'à la stabilisation de la situation, avec un audit du fichier électoral par une entité indépendante après la dissolution des partis.

Cette initiative marque une étape significative dans la dynamique politique actuelle du Mali, alors que le pays continue de faire face à des défis de sécurité et de gouvernance.