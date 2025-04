Nigéria : l’archidiocèse de Lagos rend hommage au pape François

Le 24 avril 2025, l’archidiocèse de Lagos, au Nigéria, a organisé une messe spéciale pour honorer la mémoire du pape François, décédé le lundi de Pâques à l'âge de 88 ans.

Cet événement a réuni des milliers de catholiques, dans un pays où plus de 20 millions de personnes suivent la foi catholique, témoignage de l'impact profond du pape sur la communauté chrétienne.

Durant cette messe, les croyants ont prié pour le repos de l'âme du pontife, exprimant leur reconnaissance pour son héritage spirituel. Kemi Oni, une paroissienne locale, a souligné l’essence de l’enseignement du pape, affirmant : "Le premier et le plus important amour, c’est l’amour de Dieu. Le second, qui lui ressemble, c’est l’amour du prochain. C’est ce que le pape François a enseigné à l’Église : aimer Dieu par-dessus tout, et aimer son prochain comme soi-même."

Les paroles de Kemi Oni ont résonné parmi les participants, qui se sont rassemblés dans un esprit de recueillement et de respect, célébrant l'héritage d'un homme qui a incarné les principes de miséricorde et de charité.

L'archevêque de Lagos, Monseigneur Alfred Adewale Martins, a également pris la parole pour souligner la continuité de la mission de l’Église après le décès du pape. Dans une prière solennelle, il a demandé à Dieu de guider l'Église dans le choix d'un nouveau Saint-Père. "Nous prions pour le repos de celui qui nous a quittés. Prions aussi pour que le Seigneur nous accorde un autre Saint-Père qui nous guidera avec foi, confiance et assurance, et qui saura fortifier ses frères et sœurs dans la foi, alors que nous poursuivons notre chemin sur cette terre."

Ce moment de prière a renforcé la communion entre les catholiques nigérians et ceux du monde entier, tous unis dans le deuil et la mémoire d’un pontife qui a marqué l’Église.