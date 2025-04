Égypte : les catholiques coptes rendent hommage au pape François

Les catholiques coptes égyptiens ont assisté mardi à une cérémonie de prière en l'honneur du défunt pape François en la cathédrale copte catholique de la Sainte-Vierge-Marie, au Caire.

Les fidèles présents à la cathédrale ont rendu hommage aux valeurs du pape François et à ses efforts pour apporter la paix dans le monde.

« Nous pensons certes que le départ du pape sera peut-être physique, mais nous croyons aussi que ceux qui portent des idées, et ces idées, ne meurent jamais », a déclaré Anba Basilius, métropolite de Minya.

Le pape François fut le premier pontife latino-américain de l'histoire à charmer le monde par son humilité et son souci des plus démunis, mais à s'aliéner les conservateurs par ses critiques du capitalisme et du changement climatique.

Il est décédé lundi à l'âge de 88 ans. Il a fait sa dernière apparition publique le dimanche de Pâques, la veille de sa mort, pour bénir des milliers de personnes sur la place Saint-Pierre, déclenchant des acclamations et des applaudissements nourris.

D'autres églises et confessions régionales ont également déclaré leur deuil pour François. L'Église copte catholique égyptienne Al-Azhar, l'une des plus anciennes institutions islamiques sunnites, a également présenté ses condoléances au Vatican.

L'Église copte catholique fait partie des Églises orientales catholiques et est basée au Caire. L'Égypte compte sept diocèses ; selon le pape Tawadros II, chef de l'Église copte orthodoxe d'Égypte, on estime à 15 millions le nombre d'Égyptiens coptes.