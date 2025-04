Marathon de Londres : le grand retour de Kipchoge

Le grand marathonien Eliud Kipchoge dit qu'il s'est "réveillé" après une année 2024 décevante où il n'a pas réussi à terminer un marathon pour la première fois de sa carrière et où il a enregistré sa plus mauvaise place à l'arrivée.

Le coureur de 40 ans participe dimanche au marathon de Londres pour la sixième fois, mais c'est la première fois qu'il foule les rues de la capitale anglaise depuis 2020, année où une course affectée par le Covid s'était déroulée en boucle fermée et où Kipchoge, souffrant, avait terminé à la huitième place.

Dimanche pourrait être le dernier marathon de Londres pour le Kényan, qui est le seul homme à avoir couru un marathon en moins de deux heures - lors d'une épreuve assistée par la technologie à Vienne en 2019 - et qui détient trois des dix temps les plus rapides de l'histoire du marathon.

Mais Kipchoge, dit qu'il a "toujours envie d'inspirer" malgré le fait qu'il entre dans la quarantaine et qu'il n'a pas gagné de marathon depuis qu'il a réalisé 2:02:42 à Berlin en 2023.

L'année 2024 a été relativement désastreuse pour le grand Kényan, qui a terminé le marathon de Tokyo en mars à la dixième place, la plus faible de sa carrière, puis a abandonné la course des Jeux olympiques de Paris en août, après la marque des 30 km, en raison d'une gêne au niveau de la taille, enregistrant ainsi le premier abandon de son histoire.

Le quadruple vainqueur du marathon de Londres devra faire face à une concurrence acharnée dans ce que les organisateurs appellent le plus grand peloton masculin jamais réuni dans l'histoire de l'événement.

Le champion de Londres en titre Alex Mutiso, le médaillé d'or olympique et champion du monde 2022 Tamirat Tola, le détenteur du record du monde du semi-marathon Jacob Kiplimo et le cinquième homme le plus rapide de l'histoire, Sabastian Sawe, constituent une redoutable course masculine lors de la 45e édition de l'événement, où l'on estime que 56 000 coureurs participeront à la course de masse, ce qui en fera le plus grand marathon du monde.