Aux Etats-Unis les églises noires soutiennent le musée d'histoire afro-américaine Smithsonian, en difficulté, après le décret de Trump.

Comme il le fait chaque mois, le révérend Robert Turner a quitté son domicile de Baltimore la semaine dernière pour parcourir à pied 69 kilomètres jusqu'à Washington.

Il est arrivé le 16 avril au soir devant la Maison Blanche, brandissant une pancarte appelant à « Réparations immédiates ».

Cette fois, Turner a ajouté une étape supplémentaire à sa longue journée de voyage : le Musée national d'histoire et de culture afro-américaines.

Turner s'est agenouillé en prière et a déposé une gerbe à l'entrée du musée en soutien à sa mission, qui a suscité les critiques du président Donald Trump, tout comme d'autres sites de la Smithsonian Institution. Dans un décret du 27 mars, Trump a accusé les expositions du Smithsonian d'avoir dénigré l'histoire du pays par le biais d'une « idéologie clivante et raciale ».

Turner souhaitait ainsi témoigner son soutien au musée, inauguré en 2016 et qui a accueilli son 10 millionième visiteur en 2023. Le musée retrace l'histoire de l'esclavage, de la ségrégation Jim Crow et de ses effets persistants, mais il met également en lumière la détermination, les réussites et les contributions des Noirs américains et des institutions noires.

« J'ai déposé ma couronne ici en signe de solidarité avec le musée et l'histoire qu'il présente chaque jour », a déclaré Turner, pasteur de l'église épiscopale méthodiste africaine Empowerment Temple à Baltimore.

Il a indiqué que son église s'était engagée à devenir membre du musée et qu'il encourageait ses fidèles à faire de même. L'adhésion commence à 25 dollars par an, selon un formulaire en ligne sur le site du musée.

Son église n'est pas la seule, d'autres congrégations à majorité noire adoptent des mesures similaires.

Appel au soutien du clergé

Turner a expliqué avoir eu l'idée du révérend Otis Moss III de la Trinity United Church of Christ de Chicago, dont l'église avait également rejoint le musée et qui avait encouragé ses membres à faire de même. « Pour seulement 25 dollars par an, vous pouvez protéger l'histoire des Noirs », a déclaré Moss à son église.

Deux autres pasteurs noirs ont déclaré à l'Associated Press qu'ils soutenaient également cette initiative.

L'une d'elles était la révérende Jacqui J. Lewis, ministre principale de la Middle Church de New York, qui abrite une congrégation multiraciale affiliée à l'Église Unie du Christ.

« Nous sommes membres du musée depuis son ouverture et nous venons de leur faire un nouveau don, compte tenu des politiques de cette administration », a-t-elle déclaré à l'AP. Il s'agissait, selon elle, d'un don de 1 000 dollars, dit « Don d'amour de Pâques ».

L'évêque Timothy Clarke, de la First Church of God de Columbus, dans l'Ohio, a déclaré qu'il suivrait l'exemple de Moss en lançant un appel à sa congrégation majoritairement afro-américaine.

« Notre petit-fils est à Washington pour une sortie scolaire », a déclaré Clarke dans un courriel. « Le point culminant de son voyage a été la visite du musée. »

Le décret de Trump ne mentionnait pas spécifiquement de coupes budgétaires, mais chargeait le vice-président J.D. Vance, membre du conseil d'administration du Smithsonian de par ses fonctions, de mener les efforts visant à purger ces institutions de toute « idéologie inappropriée ». Il s'est engagé à « redonner à la Smithsonian Institution sa juste place de symbole d'inspiration et de grandeur américaine ». Ses détracteurs affirment qu'il tente d'imposer un récit national déformé qui passe sous silence l'esclavage et d'autres injustices historiques.

Un pasteur marche pour des réparations

Turner a déclaré qu'il se rendait à Washington une journée par mois au cours des 31 derniers mois. Il appelle les États-Unis à réparer les séquelles de l'esclavage, de la ségrégation Jim Crow et des autres souffrances systémiques infligées aux personnes noires, allant de la discrimination en matière de logement et de soins médicaux à l'incarcération de masse. Lorsqu'il était pasteur à Tulsa, dans l'Oklahoma, il avait également manifesté pour des réparations pour le massacre racial de 1921.

Turner a raconté qu'à son arrivée la semaine dernière devant la Maison Blanche, une foule de visiteurs s'était rassemblée, et qu'un enfant, ayant remarqué sa pancarte, avait demandé à un parent : « Qu'est-ce que les réparations ?»

« Pour moi, cela illustre parfaitement la nécessité d'enseigner davantage la véritable histoire de l'Amérique, et de ne pas exclure certains sujets parce qu'ils mettent les gens mal à l'aise », a déclaré Turner.

Moss, dans une publication sur les réseaux sociaux, a exprimé l'espoir que le musée puisse poursuivre son action actuelle, soulignant que Vance n'est qu'un membre du conseil d'administration.

Trinity est active socialement depuis longtemps, avec un large éventail d'actions communautaires, et Moss la décrit comme « une église ouvertement noire et résolument chrétienne ».

L'ancien président Barack Obama était membre de Trinity, mais il a démissionné pendant la campagne de 2008, invoquant les déclarations « clivantes » de son ancien pasteur, le révérend Jeremiah Wright, tout en affirmant la tradition de l'Église noire de dénoncer l'injustice.

Les démocrates critiquent le décret

Le musée afro-américain, l'un des 21 musées du Smithsonian, a également connu un récent remaniement à sa direction. Shanita Beckett, ancienne directrice des opérations du musée, aurait été nommée à un poste de direction.

Kevin Young, poète et spécialiste de l'histoire afro-américaine, a quitté son poste de directeur du musée début avril, après un congé, selon un avis adressé au personnel. Le musée n'a pas répondu aux demandes de commentaires de l'AP cette semaine.

Vendredi, les démocrates de la commission d'administration de la Chambre des représentants, qui supervise la Smithsonian Institution, ont exprimé leur inquiétude face au décret dans une lettre adressée à Vance.

« Cette tentative flagrante d'effacer l'histoire des Noirs est inacceptable et doit cesser », déclare la lettre signée par les représentants Joseph Morelle de New York, Terri Sewell de l'Alabama et Norma Torres de Californie.

« La tentative de dissimuler des éléments de l'histoire américaine est à la fois lâche et antipatriotique », peut-on lire dans la lettre.