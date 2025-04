Nucléaire : de nouvelles discussions prévues à Oman entre l'Iran et les USA

Téhéran et les Washington entrevoient la tenue d'un troisième cycle de négociations le 26 avril à Oman dans la péninsule arabique. Les discussions portent sur le programme nucléaire iranien.

Les pourparlers de samedi à Rome ont fait bouger les lignes, selon le chef de la diplomatie de l'Iran - un pays qui n'entretient plus de relations diplomatiques avec les États-Unis depuis 1980.

"Cette fois-ci, nous sommes parvenus à une meilleure compréhension de certains principes et objectifs. En fin de compte, il a été convenu que les pourparlers se poursuivraient et que nous passerions à l'étape suivante, à savoir le début des réunions d'experts. À partir de ce mercredi, des réunions techniques au niveau des experts débuteront à Oman". Déclare, Abbas Araghchi, ministre iranien des Affaires étrangères.

Cette réunion en Italie a eu lieu une semaine après de premiers échanges à Oman qualifiés de "constructifs" par les deux pays. Mais certains experts n'en espéraient pas grand-chose.

"Cependant, elle pourrait être utile pour établir le cadre des futurs pourparlers - en particulier en termes de calendrier - et pour clarifier les demandes des deux parties. Du côté américain, il s'agit notamment de définir des limites à l'enrichissement de l'uranium et au stockage d'uranium. Du côté iranien, il est nécessaire de ratifier l'accord par le biais du Congrès américain afin de s'assurer qu'il ne pourra pas être révoqué par un futur président". Afirme, Nima Baheli, analyste en géopolitique et renseignement.

Depuis son retour à la Maison Blanche en janvier, le président américain Donald Trump a relancé sa politique dite de "pression maximale" contre l'Iran.