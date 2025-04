Espagne : un réseau de traite de migrants marocains démantelé à Carthagène

Les autorités espagnoles ont annoncé dimanche 13 avril le démantèlement d’une organisation de traite des êtres humains opérant dans le sud du pays. Le réseau faisait passer clandestinement des migrants marocains vers l’Espagne et d’autres pays de l’Union européenne.

Selon la Garde civile, les passeurs faisaient transiter les migrants par avion vers la Roumanie, avant de les acheminer par la route, à bord de camions ou de camionnettes, en traversant plusieurs États membres de l’UE. Chaque migrant payait environ 3 000 euros pour le trajet.

Le réseau aurait organisé plus de 50 voyages en deux ans, transportant entre 20 et 50 personnes à chaque fois. Le centre logistique de l’opération se trouvait en Roumanie, où le chef présumé supervisait la coordination avec ses contacts au Maroc et en Espagne.

Quatre suspects ont été arrêtés à Carthagène, dans la région de Murcie, lors d’un raid mené ces derniers jours. Ils sont accusés d’appartenance à une organisation criminelle et de traite d’êtres humains.

L’enquête a été conduite en coordination avec Europol et l’agence européenne Frontex.