RDC : au moins 22 morts dans des inondations à Kinshasa

D'importantes inondations dans la capitale congolaise, Kinshasa, ont tué au moins 22 personnes et coupé l'accès à plus de la moitié de la ville et au principal aéroport du pays, ont déclaré les autorités dimanche.

La plupart des victimes du déluge de vendredi ont été causées par l'effondrement de murs, a déclaré le ministre provincial de la santé, Patricien Ngongo.

La route principale menant à l'aéroport a été endommagée par les inondations, mais elle a été rouverte à la circulation légère et sera ouverte à toute la circulation dans les 72 heures, a déclaré le gouverneur de Kinshasa, Daniel Bumba.

La route relie également Kinshasa au reste de la RDC et les autorités s'inquiètent de l'impact sur le commerce.

"Nous sommes ici depuis la tombée de la nuit, mais nous n'avançons pas, car on nous a dit que la route était coupée en deux, et nous avons des marchandises que nous allons chercher", a déclaré Blaise Ndendo, un chauffeur de camion.

En 2022, au moins 100 personnes ont été tuées lors d'inondations similaires à Kinshasa.

À la suite des inondations, plusieurs membres éminents de la société civile de Kinshasa ont appelé le maire à démissionner, tandis que le gouvernement local a affirmé que les maisons inondées et effondrées n'avaient pas été construites conformément aux normes d'urbanisme.

Outre les 22 morts, 46 personnes ont été hospitalisées et 75 autres familles seront temporairement logées dans un stade voisin.