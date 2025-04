USA : l'OMC et le FMI inquiets face aux droits de douane de Trump

L'Organisation mondiale du commerce (OMC) et le Fonds monétaire international (FMI) ont exprimé leurs inquiétudes quant aux retombées économiques des nouveaux droits de douane introduits par l'administration Trump, avertissant que ces politiques pourraient gravement perturber le commerce mondial et entraver la croissance économique.

Dans une déclaration publiée jeudi, l'OMC prévoit que les droits de douane américains, y compris ceux introduits plus tôt cette année, pourraient réduire le commerce mondial des marchandises de 1 % en 2025, ce qui constitue un net écart par rapport à ses prévisions antérieures, qui tablaient sur une expansion du commerce.

Le dernier rapport de l'OMC sur les perspectives du commerce mondial, publié en octobre 2024, prévoyait une croissance de 3 % du commerce mondial de marchandises en 2025. Toutefois, l'escalade des tensions géopolitiques et les incertitudes croissantes en matière de politique économique jettent aujourd'hui un doute important sur ces prévisions.

La directrice générale de l'OMC, Ngozi Okonjo-Iweala, a averti que ces mesures tarifaires pourraient dégénérer en une véritable guerre commerciale, entraînant des mesures de rétorsion de la part d'autres pays et nuisant davantage au commerce mondial. Elle a souligné que l'OMC surveillait activement la situation et collaborait avec les pays membres pour répondre aux préoccupations concernant l'impact potentiel de ces mesures.

Mme Okonjo-Iweala a souligné que, bien que la majorité du commerce mondial continue de bénéficier des conditions de la nation la plus favorisée (NPF) de l'OMC, sa part est tombée d'environ 80 % au début de l'année à 74 % actuellement, ce qui reflète la fragmentation croissante du commerce mondial.

"Le secrétariat de l'OMC suit de près et analyse les mesures annoncées par les États-Unis le 2 avril 2025", a déclaré Mme Okonjo-Iweala. "De nombreux membres nous ont contactés et nous nous engageons activement avec eux pour répondre à leurs préoccupations concernant l'impact potentiel sur leurs économies et le système commercial mondial", a-t-elle ajouté.

Kristalina Georgieva, directrice générale du Fonds monétaire international (FMI), a fait écho à des préoccupations similaires jeudi, soulignant les risques que les droits de douane américains font peser sur la stabilité économique mondiale.

Alors que le FMI continue d'évaluer leur impact macroéconomique, elle a averti que ces mesures pourraient aggraver les perspectives de croissance mondiale, déjà faibles et créer une plus grande incertitude.

"Nous sommes encore en train d'évaluer les implications macroéconomiques des mesures tarifaires annoncées, mais il est clair qu'elles représentent un risque important pour les perspectives mondiales à un moment où la croissance est faible", a déclaré Mme Georgieva dans un communiqué. "Il est important d'éviter les mesures qui pourraient nuire davantage à l'économie mondiale. Nous appelons les États-Unis et leurs partenaires commerciaux à travailler de manière constructive pour résoudre les tensions commerciales et réduire l'incertitude", a déclaré Mme Georgieva.

Les droits de douane récemment annoncés par le président américain Donald Trump, qui doivent entrer en vigueur samedi, imposent une base de 10 % sur toutes les importations, avec des prélèvements supplémentaires ciblant les nations présentant les déficits commerciaux les plus importants.