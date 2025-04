France-Algérie : les présidents Macron et Tebboune renouent le dialogue

Après des mois de tensions entre la France et l’Algérie, les présidents des deux pays semblent être prêts à reprendre la relation bilatérale.

Emmanuel Macron et son homologue Abdelmadjid Tebboune ont renoué le dialogue lors d’un échange téléphonique lundi 31 mars, le jour de l’Aïd el fitr marquant la fin du ramadan. Les deux dirigeants ont ainsi acté la relance de la coopération migratoire et sécuritaire qui être réinitiées sans délai selon un communiqué officiel de l’Elysée, afin de poursuivre notamment la lutte contre le terrorisme notamment au Sahel et contre les trafics humains.

La tension dans les relations franco-algériennes monte depuis des mois, notamment en raison de l’arrestation de l'écrivain Boualem Sansal, de la reconnaissance par Emmanuel Macron de la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental ou encore de l’attentat de Mulhouse commis par un Algérien et de l’arrestation d’influenceurs algériens.

Depuis lundi la situation semble donc s’apaiser, les deux chefs d’état ont marqué leur volonté de reprendre et finaliser le travail de mémoire sur al colonisation de l’Algérie par la France et la guerre d’indépendance.

Le ministre français des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot va se rendre à Alger le 6 avril et le ministre français de la Justice Gérald Darmanin effectuera lui aussi une visite prochainement pour la relance de la coopération judiciaire.