Soudan du Sud : l'Ouganda déploie des soldats à Juba

L'Ouganda a déployé un nombre indéterminé de soldats au Soudan du Sud. Par ce geste, le président ougandais Yowéri Mussévéni tente de protéger le fragile gouvernement de son homologue Salva Kiir qui fait fait face à une rivalité tendue avec son adjoint. Ce qui menace de relancer la guerre civile dans ce pays d'Afrique de l'Est.

Les forces spéciales ougandaises ont été déployées à Juba, la capitale du Sud-Soudan. Elles sont censées contrer une éventuelle avancée des rebelles sur la ville, selon le général de division Felix Kulayigye, porte-parole de l'armée ougandaise.

"Nous avons envoyé une force sur place il y a deux jours", a-t-il déclaré. "Nous ne sommes pas là pour maintenir la paix.

En déployant des soldats ougandais à Juba, le président ougandais Yoweri Museveni s'est porté garant du processus de paix qui maintient Kiir et Machar ensemble dans un gouvernement d'unité nationale délicat, a déclaré M. Kulayigye à l'Associated Press mardi.

Kiir et Museveni sont des alliés, et Museveni est intervenu par le passé dans le conflit du Sud-Soudan pour maintenir Kiir au pouvoir.

Le déploiement de troupes ougandaises au Sud-Soudan souligne les tensions croissantes dans ce pays producteur de pétrole, en proie à l'instabilité politique et à la violence depuis qu'il a obtenu son indépendance du Soudan en 2011.

Dimanche, les États-Unis ont ordonné au personnel gouvernemental non-urgent de quitter Juba. L'ONU met en garde contre "une régression alarmante qui pourrait effacer des années de progrès durement acquis" au Sud-Soudan.

Les dernières tensions découlent des combats dans le nord du pays entre les troupes gouvernementales et une milice rebelle, connue sous le nom d'Armée blanche, dont on pense généralement qu'elle est alliée à M. Machar.

La semaine dernière, un général sud-soudanais figurait parmi les nombreuses personnes tuées lorsqu'un hélicoptère des Nations unies chargé d'évacuer les troupes gouvernementales de la ville de Nasir, théâtre des combats dans l'État du Nil supérieur, a été la cible de tirs. En début de semaine, après que l'Armée blanche a pris le contrôle de la garnison militaire de Nasir, les troupes gouvernementales ont encerclé la maison de Machar à Juba et plusieurs de ses alliés ont été arrêtés. Le chef adjoint de l'armée, le général Gabriel Duop Lam, considéré comme loyal à Machar, figure parmi les personnes détenues.

Kiir avait irrité le groupe de Machar au début de l'année en limogeant des fonctionnaires considérés comme loyaux à Machar, qui a accusé les "violations persistantes par le biais de décisions et de décrets unilatéraux de menacer l'existence même" de leur pacte de paix.

M. Kiir a appelé au calme après l'incident de l'hélicoptère de la semaine dernière, déclarant dans un communiqué que son gouvernement "gérera cette crise et restera fermement engagé sur la voie de la paix".

La guerre civile a éclaté au Sud-Soudan à la fin de l'année 2013, lorsqu'un désaccord entre M. Kiir et M. Machar a dégénéré en combats ethniques. Kiir, de l'ethnie Dinka, a accusé un groupe de soldats fidèles à Machar, de l'ethnie Nuer, d'essayer de prendre le pouvoir par la force.

Machar s'est échappé de Juba et, plus tard, les rebelles qui lui étaient fidèles ont failli s'emparer de Juba, mais ils ont été repoussés par une force combinée de soldats sud-soudanais fidèles à Kiir et de forces spéciales ougandaises.

Plus de 400 000 personnes ont été tuées au cours des cinq années de guerre civile qui ont suivi.

Avec le soutien des dirigeants régionaux et de la communauté internationale, Kiir et Machar ont signé un accord de paix en 2018 et Machar est retourné à Juba en tant que Premier vice-président du Soudan du Sud.

Mais la rivalité politique entre les deux principaux dirigeants du Soudan du Sud - Kiir se méfiant des ambitions de son adjoint et Machar qualifiant Kiir de dictateur - reste un obstacle à une paix durable. Les deux hommes ont été accusés d'avoir violé de nombreux cessez-le-feu.

Les États-Unis et d'autres pays font pression sur Kiir et Machar pour qu'ils mettent en œuvre plus rapidement l'accord de paix de 2018 et qu'ils préparent les élections.

Parmi les défis à relever, figure l'incapacité du gouvernement à mettre en œuvre les réformes promises, telles que l'achèvement de l'unification du commandement de l'armée.

Les élections présidentielles, reportées à plusieurs reprises, sont désormais prévues pour 2026.