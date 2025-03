Gabon : le ''Rassemblement des bâtisseurs'' en campagne pour Oligui Nguema

Alors que la campagne électorale pour l’élection présidentielle au Gabon débute ce samedi 29 mars, plusieurs organisations de la société civile, partis politiques et autres regroupements continuent d'adhérer au ''Rassemblement des bâtisseurs''. Ce mouvement porte la candidature du président de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema.

« Pour les Gabonais, c'est le parti de Brice Clotaire Oligui Nguema, même si pour les élections présidentielles, c'est un mouvement tout simplement pour porter sa candidature », a dit Marc Ona Essangui, Coordinateur des associations du RDB.

À travers cette démarche, les organisateurs entendent maintenir un élan et amplifier le message du RDB à travers tout le pays en invitant chaque adhérent à devenir un ambassadeur du mouvement. « Nous, jeunes patriotes engagés du Gabon, avons décidé d'adhérer à la plateforme le rassemblement des bâtisseurs, tout simplement parce que le rassemblement des bâtisseurs a présenté une vision, une vision qui est celle de bâtir le Gabon à travers la reconstruction de l'Ordre Gabonais, à travers la mise en place des politiques publiques idéales, à travers la construction des infrastructures durables », a déclaré Thierry Akendengue, membre du RDB.

« En 18 mois, nous avons vu les choses sortir de terre dont on n'espérait plus dans notre pays et tout modestement, nous pensons que les Gabonais lui doivent cette mandature », pense Nicaise Moulombi, membre du RDB.

Ces ralliements, pour cet analyste politique répondent à une logique politique : des ambitions et des intérêts. «Il est question de se positionner de telle manière que pour l’avenir, on ait la meilleure part. Et donc, c’est la recherche non seulement des meilleures postures mais également des positions les plus favorables à l’adhésion massive du peuple», pense Modeste Abagha, Analyste politique.

L'élection présidentielle du 12 avril prochain va se jouer entre une femme et sept hommes, dont Brice Clotaire Oligui Nguema, le président de la transition et l'ex-premier ministre Alain-Claude Billy Bizet. La particularité, c'est qu'aucun de ces candidats ne va représenter une formation politique. Cela ne s'était jamais passé depuis l'avènement du multipartisme au Gabon dans les années 90.