Les Gabonais espèrent un réel changement lors de la présidentielle

Le Gabon se rend aux urnes ce samedi pour sa première élection présidentielle depuis le coup d'État militaire de 2023 qui a mis fin à une dynastie politique de plus de 50 ans.

À Libreville, les affiches politiques soutiennent massivement le président intérimaire de cette nation riche en pétrole, Brice Clotaire Oligui Nguema.

Oligui Nguema, un officier militaire qui a pris le pouvoir lors du coup d'État qui a déposé l'ancien président Ali Bongo Ondimba, est soutenu par de nombreux Gabonais, qui ont accusé Bongo de gouvernance irresponsable et de détournement de fonds publics.

La dynastie Bongo était considérée comme une dynastie qui profitait de la richesse pétrolière du pays alors que de nombreuses personnes vivaient dans la pauvreté. Oligui Nguema a obtenu le soutien de la population sur la base d'un programme de lutte contre la corruption et de changement.

Eugène Ndonga, fonctionnaire, a déclaré qu'il soutenait M. Nguema et qu'il espérait qu'il s'attaquerait aux problèmes des Gabonais moyens. "Le problème est le coût élevé de la vie. Et si le président, le futur président, peut porter un regard particulier sur les prix des denrées alimentaires, et pas seulement sur les prix des denrées alimentaires, mais aussi sur d'autres aspects de la vie quotidienne, ce sera une bonne chose pour nous", a-t-il déclaré.

À la suite du coup d'État de 2023, les soldats ont proclamé Oligui Nguema, chef de la Garde républicaine et cousin de M. Bongo, président d'un comité de transition chargé de diriger le pays.

Il a promis un retour à un régime civil par le biais d'élections libres et équitables.

En mars, Oligui Nguema a annoncé qu'il se présenterait à l'élection présidentielle. Sept autres candidats sont en lice.

La nouvelle constitution du Gabon, adoptée par référendum en novembre, fixe le mandat présidentiel à sept ans, renouvelable une fois.

Alphonse Mbamendene, militaire à la retraite, a également déclaré qu'il soutenait M. Nguema. Il a déclaré qu'il espérait que M. Nguema aiderait le Gabon à améliorer les routes et les soins de santé, deux thèmes sur lesquels M. Nguema a fait campagne.

"Il doit tenir toutes ses promesses. C'est bien de faire des promesses, mais il doit les tenir", a-t-il déclaré.

Le principal adversaire d'Oligui Nguema est l'ancien premier ministre de M. Bongo, Alain Claude Bilie-By-Nze. Il a promis d'assainir les finances publiques, de créer des emplois pour les jeunes et de réduire la dépendance à l'égard de l'ancien colonisateur, la France.

Alors que la France et ses forces militaires ont été évincées de plusieurs pays africains au cours des dernières années, le Gabon n'a pas signalé de changement dans la présence militaire française.

Environ 350 soldats français sont présents dans le pays.

Oligui Nguema devrait remporter l'élection de samedi en raison de son rôle de chef du coup d'État qui a renversé la dynastie Bongo. Mais les analystes estiment que le coup d'État de 2023 n'a pas nécessairement été le bouleversement qu'il prétendait être.

"L'objectif n'était pas de mettre fin à un système. L'objectif était de mettre fin à un régime", a déclaré Fred Kapabi, consultant politique indépendant, depuis son bureau de Libreville. "Le coup d'État qui a eu lieu n'avait pas pour objectif de mettre fin à la dynastie du PDG. C'est la raison pour laquelle, après avoir chassé Ali Bongo et son régime, vous vous rendez compte que nous avons assisté à un retour massif des (partisans du PDG)".

Le parti politique d'Ali Bongo, le Parti démocratique gabonais (PDG), a annoncé son soutien à Oligui Nguema la semaine dernière.