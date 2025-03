Guerre Russie-Ukraine : les USA annoncent une trêve sur la mer Noire

La Russie et l’Ukraine ont accepté de cesser les hostilités en mer Noire, selon les États-Unis.

Les deux pays se sont engagés à garantir la sécurité de la navigation, à renoncer à l’usage de la force et à interdire l’utilisation de navires commerciaux à des fins militaires, selon un communiqué de la Maison Blanche.

L’accord prévoit également une interdiction temporaire des frappes contre les infrastructures énergétiques des deux pays. Si ces engagements constituent une avancée significative vers la paix, leur mise en œuvre reste incertaine. Kiev affirme que l’accord est déjà en vigueur, tandis que Moscou conditionne son application à la levée des restrictions occidentales sur le commerce de céréales et d’engrais russes.

De son côté, Washington s’engage à faciliter le retour de la Russie sur le marché des produits agricoles et des engrais, notamment en réduisant les coûts d’assurance maritime et en améliorant l’accès aux ports et aux systèmes de paiement. En échange, la Russie doit garantir la sécurité maritime et le respect des engagements pris.

Par ailleurs, l'Ukraine n'est parvenue à aucun consensus sur les questions territoriales avec les États-Unis ou la Russie, un autre cycle de négociations sur les contours du cessez-le-feu sont prévus dans les jours à venir.