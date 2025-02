Sierra Leone : le "kush" serait 25 fois plus puissant que le fentanyl

Un nouveau rapport publié mardi par un groupe de lutte contre la criminalité transnationale a identifié les principaux composants chimiques du kush, une drogue de synthèse qui fait des ravages en Sierra Leone et dans la région.

Le rapport a effectué les premiers tests sur les variétés les plus courantes de kush disponibles en Sierra Leone et dans les pays voisins d'Afrique de l'Ouest. L'étude a constaté qu'elles contenaient soit des nitazènes, soit des cannabinoïdes synthétiques.

"Les nitazènes sont des opioïdes synthétiques puissants et souvent mortels qui se sont rapidement répandus sur les marchés mondiaux de la drogue depuis 2022 ", a informé le rapport.

En 2023, en Estonie, 48 % des décès dus à la drogue étaient causés par les nitazènes. L'un des nitazènes détectés dans le kush est 25 fois plus puissant que le fentanyl.

Ces nouvelles substances "ont commencé à être liés à un nombre important de décès par overdose aux États-Unis et ont été détectés pour la première fois par le système d'alerte précoce de l'UE en 2019", indique le rapport.

Le kush est le premier cas de pénétration des nitazènes sur les marchés de la drogue en Afrique de l'Ouest. Cela reflète les tendances mondiales, qui montrent que les nitazènes et les décès qui y sont associés ont augmenté dans le monde entier depuis la fin de 2022, selon le rapport.

Depuis son introduction sur le marché de la drogue de la région, la popularité du kush a explosé, tout comme le nombre de décès qui lui sont associés. Les opioïdes synthétiques et les cannabinoïdes que cette drogue contient créent une forte dépendance et ont fait des ravages en Sierra Leone ces dernières années.

En 2024, le président du pays, Julius Maada Bio, a déclaré la guerre au kush, le qualifiant d'épidémie et de menace nationale. Il a créé un groupe de travail sur la toxicomanie, promettant de diriger une approche gouvernementale axée sur la prévention et le traitement, impliquant l'application de la loi et l'engagement de la communauté.