Le Zimbabwe dépose une demande d'adhésion aux Brics

Le Zimbabwe veut rejoindre les Brics. Le ministre des Affaires étrangères du pays d’Afrique Australe a soumis officiellement jeudi, une demande d’adhésion à cette plateforme.

L’annonce a été faite lors d’une conférence de presse avec son homologue russe, à Moscou.

Le chef de la diplomatie du Zimbabwe a expliqué les raisons pour lesquelles son pays veut devenir membre de ce groupe créé en juin 2009.

"Les BRICS constituent l'une des plus importantes plateformes de coopération économique, fondée sur les principes du respect mutuel et de l'égalité souveraine des nations. Par conséquent, le Zimbabwe bénéficierait de tout système qui respecte ces principes clés de l'interaction et du progrès humains, et les BRICS en font partie", a expliqué Amon Murwira, ministre des Affaires étrangères du Zimbabwe .

Et d'ajouter : "Nous sommes en train de nous assurer que nous remplissons les conditions requises par les BRICS et, bien sûr, nous posons notre candidature, nous attendons une réponse conforme au consensus qui se dégagera au sein des BRICS.

Harare croise donc les doigts. Les Brics ont lancé une politique d’ouverture vers les pays du Sud afin d’accroître leur influence. L’entité compte 19 pays membres depuis le 1er janvier 2025 et représente dorénavant 51 % de la population et 40 % du PIB mondial. Ses membres majeurs sont la Russie, la Chine, l’Inde, la Russie et l’Afrique du Sud entre autres.