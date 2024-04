Sierra Leone : la lutte contre les drogues, une affaire de tous

En Sierra Leone, la consommation de la drogue a été déclaré '' urgence nationale'' par le président Julius Maada Bio. Dans le pays, la lutte contre le fléau devient une affaire de tous.

Tamba Bockarie rêvait de devenir un jour chef d'entreprise. Mais son rêve s'est transformé en cauchemar lorsqu'il a commencé à fumer du kush en 2021. En février, il décide de rompre avec la drogue afin de donner une nouvelle chance à sa vie..

SOT : TAMBA ABU BOCKARIE, survivant de la Kush

"J'ai dû réfléchir à tous les défis que j'ai dû relever dans le passé et j'ai réalisé que j'étais responsable de certains soucis que j’endurés. J'ai également réfléchi au côté positif et j'ai réalisé qu'il y avait une meilleure marge de progression pour moi afin de me rattraper dans la vie. Je me suis dit qu’il n’est jamais trop tard dans ma vie.'', explique l'intéressé.

Massah a souffert des effets dévastateurs de la Kush. La sierra léonaise est actuellement en phase de sevrage.

" J'ai supplié les autorités et le gouvernement de m'aider à entamer une cure de désintoxication afin de purifier mon organisme. Je vais donc arrêter de prendre du Kush, et je promets qu'après, je me joindrai à la lutte contre le Kush dans ce pays.", raconte-t-elle.

Pendant ce temps, les militants et les bénévoles continuent à sensibiliser et à soutenir les personnes fragilisées par l’addiction à la drogue.

"Maintenant que le gouvernement a décrété l'état d'urgence, nous devrions utiliser l'autre appareil ou la phase de mise en place qui a été faite pour le COVID et Ebola. Nous pouvons utiliser ces structures communautaires, de santé et psychosociales. Ainsi que les celles d'autonomisation des communautés. ‘’, explique Habib Taigore Kamara, Directeur exécutif, Social Linkages for Youth Development et Child Link.

Le ministère de la santé de la Sierra Leone estime que le nombre de personnes déclarée sous l’emprise de la drogue passera de 47 en 2020 à plus de 1 800 en 2023.

"La consommation du koush entraîne de nombreuses blessures physiques, tandis que sur le plan psychologique, il y a une dépendance. Le patient devient dépendant de la substance jusqu'à ce qu'il ne puisse plus rien faire sans en avoir consommé. Dès le matin, ils doivent s'assurer qu'ils se ravitaillent en Kush, et ensuite, au cours de la journée, ils continuent à en consommer.", déclare JUSU MATTIA, médecin à l'hôpital psychiatrique universitaire de Sierra Leone.

Les habitants de la Sierra Leone espèrent qu'avec des efforts collectifs, il y a de l'espoir pour un avenir meilleur et sans drogue.