RDC : l'ONU tente de redorer son blason face aux accusations d'abus sexuels

Les opérations de l'ONU censées apporter la paix sont devenues tristement célèbres pour les allégations d'exploitation et d'abus sexuels commis les casques bleus.

90% de ses actes ont été commis par la MONUSCO et la MINUSCA respectivement en RDC et en RCA. Opérant dans des pays vulnérables, ces fonctionnaires échangent des faveurs sexuelles contre de l'argent ou encore de la nourriture. Ces enfants issus de ses relations sont abandonnés dans les zones de conflit où leur père servait. Depuis 2006, les Nations unies ont reçu plus de 700 demandes de paternité et de pension alimentaire. 95 % d'entre elles concernent le personnel militaire ou policier. Au moins, 500 enfants ont besoin d'une reconnaissance juridique et d'un soutien financier.

Nous n'avons pas toujours accordé l'attention nécessaire à cet aspect particulier de notre travail sur l'amélioration de la conduite et de la discipline, mais nous nous concentrons désormais sur ce point parce qu'il s'agit d'enfants laissés pour compte, et c'est vraiment notre rôle, reconnaît Catherine Pollard, Secrétaire générale adjointe chargée de la stratégie de gestion, de la politique et de la conformité, Nations unies.

Selon l'ONU, il incombe aux États membres de traiter ces réclamations de paternité, mais plus de 70 % d'entre elles ne sont pas résolues en raison des difficultés liées à la multiplicité des pays, des systèmes juridiques et des contextes socio-économiques.

Beaucoup d'enfants nés des soldats de la paix de la MONUSCO souffrent et leurs mères n'ont pas les moyens de les élever. Je demande à la MONUSCO de les soutenir et de les aider car bientôt, ces enfants pourront aider le pays. Il est également important de les aider à retrouver leurs pères afin qu'ils puissent prendre leurs responsabilités, explique une victime congolaise d'exploitation et d'abus sexuels.

Par ailleurs, le Fonds d'affectation spéciale des Nations unies pour le soutien des victimes d'exploitation et d'abus sexuels a aidé des mères à s'engager dans des activités génératrices de revenus et à payer les frais de scolarité et les uniformes de leurs enfants.

Pour aider les États membres à traiter plus rapidement les cas, l'ONU facilite par exemple la collecte d'ADN et les paiements transfrontaliers de pensions alimentaires. De plus, un groupe de travail des Nations unies a également été créé pour identifier d'autres moyens par lesquels les États membres peuvent progresser avec le soutien des Nations unies.