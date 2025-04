La CELAC s'engage à renforcer ses liens commerciaux avec l'Afrique

Alors que le président américain Donald Trump a suspendu pour 90 jours ses droits de douane sur la plupart des pays mercredi, la Communauté des États d'Amérique latine et des Caraïbes a tout de même lancé un appel à l’unité face aux tensions mondiales.

11 chefs d'État et 20 représentants d'Amérique latine et des Caraïbes se sont réunis au sommet qui s'est tenu à Tegucigalpa, au Honduras.

L'accent a été mis sur le renforcement des liens avec l'Afrique en la reliant à l'Asie et à l'Europe, dans le but de diversifier les partenariats et de réduire la dépendance à l'égard des États-Unis.

"Aujourd'hui plus que jamais, le moment est venu de reconnaître que l'Amérique latine et les Caraïbes ont besoin de l'unité et de la solidarité de leurs gouvernements et de leurs peuples, afin de renforcer une plus grande intégration régionale, toujours dans le cadre du respect mutuel et de l'observation de la souveraineté et de l'indépendance de nos pays et des accords commerciaux que chacun d'entre nous peut avoir", a déclaré Claudia Sheinbaum, Présidente du Mexique.

À la tourmente économique s'ajoutent également des frustrations plus importantes liées aux tactiques d'expulsion de Trump, qui font de plus en plus l'objet d'un examen juridique et de critiques en matière de droits de l'homme.

"Les migrants sont criminalisés et expulsés dans des conditions dégradantes. Les droits de douane arbitraires déstabilisent l'économie internationale et font grimper les prix. L'histoire nous enseigne que les guerres commerciales ne font pas de gagnants", a indiqué Luiz Inácio Lula da Silva, Président du Brésil.

Dans un message vidéo, le président vénézuélien Nicolás Maduro, qui n'a pas participé au sommet, a condamné la persécution des migrants vénézuéliens par l'administration américaine.

"Nous rejetons le racisme, le classisme, les violations des droits de l'homme et la criminalisation des frères et sœurs de notre continent qui, pour une raison ou une autre, ont eu besoin de migrer vers le nord", a dit Claudia Sheinbaum, Présidente du Mexique.

Les efforts déployés récemment pour établir des partenariats stratégiques entre la CELAC et l'Union africaine, comme la réunion des dirigeants de la Communauté des États d'Amérique latine et des Caraïbes et de l'Union Africaine en septembre 2023 ou encore l’invitation d’autres partenaires extrarégionaux par le Honduras pour le sommet de la CELAC 2025, *indiquent un engagement croissant au sein de la CELAC pour s'engager avec des homologues africains.