Égypte : dernier hommage à l'Aga Khan IV, chef spirituel des ismaéliens

Le 4 février 2025, à l'âge de 88 ans, le prince Karim Al-Hussaini, plus connu sous le nom d'Aga Khan IV, est décédé à Lisbonne.

Ce décès marque la fin d’une ère pour la communauté ismaélienne, mais également pour le monde entier, tant il a incarné une figure de leadership spirituel et de philanthrope mondial. Son décès intervient après plus de six décennies à la tête de l'ismaélisme, une secte chiite qui compte des millions de croyants dans le monde.

Né en 1936 à Genève, le prince Karim est devenu Aga Khan IV en 1957, à l'âge de 20 ans, succédant à son grand-père, le Sultan Muhammad Shah. Considéré comme un descendant direct du prophète Mahomet par ses fidèles, il est devenu l'un des dirigeants spirituels les plus respectés du monde musulman. Bien plus qu'un simple imam, il a guidé sa communauté en mettant l'accent sur le progrès social, l’éducation, l'égalité des sexes et la tolérance interreligieuse, des valeurs qu’il a incarnées tout au long de sa vie.

Un héritage spirituel sans précédent

À la tête des ismaéliens, il a su combiner engagement religieux et actions concrètes en faveur de l’amélioration des conditions de vie des plus démunis. L’Aga Khan IV a constamment œuvré pour que la foi ne soit pas un obstacle au progrès, mais un moteur pour l'épanouissement personnel et collectif.

Sous la direction de l'Aga Khan IV, le Réseau Aga Khan de Développement (AKDN) a vu le jour, une organisation caritative qui œuvre dans plus de 30 pays pour lutter contre la pauvreté et améliorer la qualité de vie dans des domaines tels que la santé, l'éducation, le logement et le développement économique rural. Le Réseau dispose d'un budget annuel d’environ un milliard de dollars et s'est imposé comme l’un des acteurs humanitaires les plus importants du monde.

L’Aga Khan a également créé des institutions dédiées à la préservation du patrimoine islamique, tout en promouvant un dialogue interculturel et interreligieux. En soutenant des projets culturels, il a permis de renforcer les liens entre le monde musulman et les autres cultures, dans un souci constant de bâtir des ponts plutôt que des murs.

Le décès de l’Aga Khan IV laisse un vide immense, mais sa succession a été préparée de longue date. Son fils aîné, Rahim Al-Hussaini, âgé de 53 ans, a été désigné comme le nouveau leader spirituel des ismaéliens, prenant ainsi le titre d'Aga Khan V. Comme son père, Rahim Al-Hussaini a grandi dans un environnement d'engagement spirituel et philanthropique, et il est désormais chargé de poursuivre l'œuvre de son père en matière de développement et de gouvernance spirituelle.

Ce passage de relais s’effectue dans le respect de la tradition, mais aussi dans l’espoir de voir se poursuivre l’évolution de la communauté ismaélienne, qui bénéficie de l’un des plus solides héritages spirituels du monde musulman.

L'inhumation à Assouan : un dernier souhait exaucé

L'Aga Khan IV a souhaité être enterré en Égypte, dans la ville d'Assouan, près de son grand-père, le Sultan Muhammad Shah, et de sa grand-mère, la Bégum Om Habibeh. Ce choix n’est pas anodin : Assouan a été pour lui un lieu de grande signification personnelle et spirituelle. Le corps du prince Karim a été inhumé le 10 février 2025, après une cérémonie privée dans cette ville emblématique du sud de l’Égypte, située au bord du Nil.

Le gouverneur d'Assouan, le général de division Ismail Kamal, a déclaré : "Nous adressons nos condoléances à la communauté ismaélienne suite au décès du Prince Karim Aga Khan. À l’ouverture de son testament, il a été révélé qu’il souhaitait être inhumé à Assouan, aux côtés de son grand-père, le Sultan Muhammad Shah, et de sa grand-mère, la Bégum Om Habibeh. Hier, nous avons accueilli sa famille à l’aéroport international d’Assouan."

Ce lieu de sépulture devient désormais un point de pèlerinage pour la communauté ismaélienne, un espace de mémoire où les fidèles pourront rendre hommage à celui qui a guidé leur destin pendant près de 70 ans.

Le décès du prince Karim a suscité de nombreuses réactions internationales. Des figures politiques telles que le Premier ministre canadien, Justin Trudeau, et l'ex-roi d'Espagne, Juan Carlos Ier, ont exprimé leurs condoléances et rendu hommage à un homme qui a fait rayonner les valeurs d'humanisme et de progrès à travers le monde. À la cérémonie funéraire, de nombreuses personnalités ont souligné l'impact mondial de son œuvre.

La disparition de l'Aga Khan IV ne marque pas la fin de son héritage. Son fils, Rahim Al-Hussaini, assurera la continuité de cette œuvre en devenant le nouvel Aga Khan.