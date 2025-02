Insolite : un Américain se fait transplanter un rein de porc

Aux Etats-Unis, un habitant du New Hampshire s'est fait transplanté un rein de porc. L'homme a subi des mois d'entraînement, afin de rester en forme en vue de participer à une étude pilote sur un traitement hautement expérimental appelé Xénotransplantation.

Ses efforts ont payé : Tim Andrews, 66 ans, est seulement la deuxième personne connue à vivre avec un rein de porc. Il est désormais libéré de la dialyse, a annoncé vendredi le Massachusetts General Hospital, et se remet si bien de la greffe réalisée le 25 janvier qu'il a pu quitter l'hôpital une semaine plus tard.

« Quand je me suis réveillé en salle de réveil, j'étais un homme nouveau », a déclaré Andrews à l'Associated Press.

Son opération intervient à un moment clé dans la quête visant à déterminer si les greffes d'organes animaux vers l'homme peuvent aider à pallier la pénurie d'organes humains donnés. Les quatre premières xénotransplantations – deux cœurs et deux reins – n’ont pas été durables. Mais la cinquième patiente, une femme de l'Alabama moins malade que les précédents, redonne espoir au domaine : elle vit toujours 2 mois et demi après sa greffe d’un rein de porc réalisée en novembre au NYU Langone Health.

Les médecins passent désormais d’expérimentations isolées à des études plus structurées. Tout en surveillant la récupération d’Andrews, les médecins du Mass General Brigham ont obtenu l’autorisation de la FDA (Food and Drug Administration) pour réaliser deux autres greffes dans le cadre de leur étude pilote, en utilisant des reins de porc génétiquement modifiés fournis par la biotech eGenesis.

Par ailleurs, United Therapeutics, un autre développeur d’organes de porc génétiquement modifiés, vient de recevoir l'approbation de la FDA pour mener le tout premier essai clinique de xénotransplantation. Initialement, six patients recevront des reins de porc – et si leur état se maintient pendant six mois, jusqu'à 50 autres patients pourraient être transplantés.

« C’est un territoire inconnu », a déclaré le Dr Tatsuo Kawai du Mass General, qui a dirigé à la fois l’opération d’Andrews et la toute première greffe de rein de porc l’an dernier. Mais grâce aux enseignements tirés des recherches animales et des premières tentatives sur l'homme, il se dit « très optimiste » et espère que la survie des greffons pourra dépasser deux ans.

Les scientifiques modifient génétiquement les porcs afin que leurs organes ressemblent davantage à ceux des humains, dans le but de répondre à la pénurie de greffons. Aux États-Unis, plus de 100 000 personnes sont sur liste d’attente pour une greffe, la plupart ayant besoin d’un rein, et des milliers meurent chaque année faute d’un donneur compatible.

Les reins d’Andrews ont cessé de fonctionner brutalement ; il y a environ deux ans, et ce grand-père de Concord, dans le New Hampshire, souffrait de fatigue et de complications liées à la dialyse. Il était sur liste d’attente pour une greffe, mais les médecins l’avaient averti que cela relevait du défi. Pour un patient avec son groupe sanguin, il faut souvent attendre sept ans ou plus pour trouver un rein compatible. Or, les personnes sous dialyse s’affaiblissent progressivement – avec un taux de survie à cinq ans d’environ 50 % – et Andrews avait déjà subi une crise cardiaque.

« J’ai vu ma mortalité en face et j’étais prêt à me battre », confie Andrews. Il a donc demandé au Mass General s’il pouvait recevoir un rein de porc à la place. « Je leur ai dit : ‘Donnez-moi une liste de choses à faire, je les ferai toutes’. »

Le Dr Leonardo Riella, néphrologue transplantologue au Mass General, explique qu’Andrews était affaibli et souffrait de diabète, avec notamment une plaie diabétique au pied qui ralentissait sa mobilité. Il devait se remettre en forme pour être éligible.

Andrews a entamé une rééducation physique et est revenu six mois plus tard, ayant perdu environ 13 kilos et « courant presque dans le couloir », se souvient Riella. « C’était un homme transformé », alors ils ont commencé à évaluer son admissibilité à l’étude pilote.

L’un des points clés était la santé cardiaque : le premier receveur d’un rein de porc au Mass General était décédé en raison d’une maladie cardiaque sous-jacente. Mais après des examens approfondis, les médecins ont constaté que « le cœur d’Andrews était dans le meilleur état possible ».

Malgré tout, Andrews était un peu nerveux et a cherché conseil auprès de la seule autre personne ayant vécu une xénotransplantation rénale – la patiente du NYU, Towana Looney.

« Nous avons prié ensemble et discuté de ce que ça allait être », raconte-t-il à propos de leurs appels téléphoniques avant et après son opération. Looney lui a conseillé de « rester fort », et c’est ce qu’il fait.

Les médecins rapportent que le rein de porc d’Andrews est devenu rose et a rapidement commencé à produire de l’urine dès la salle d’opération. Depuis, il fonctionne normalement sans signe de rejet. Après sa sortie de l’hôpital, Andrews a passé une semaine dans un hôtel à Boston pour des contrôles quotidiens, mais il devrait rentrer chez lui dans le New Hampshire dans les prochains jours.

Le Dr Robert Montgomery, chirurgien transplantologue au NYU, estime que les patients de l’étude pilote du Mass General pourraient représenter le « profil idéal » pour les premières xénotransplantations – pas encore trop affaiblis par des années de dialyse, mais peu susceptibles de survivre assez longtemps pour obtenir un rein humain.

« Ce sont ces patients pour qui il est logique d’essayer une alternative », explique Montgomery. Son hôpital sera l’un des deux établissements impliqués dans l’essai clinique de United Therapeutics cette année, qui inclura des patients au profil similaire.

Il est trop tôt pour savoir comment Andrews évoluera à long terme, mais si son rein de porc venait à échouer, le Dr Riella précise qu’il resterait éligible à une greffe humaine. De plus, bien qu'il soit actuellement inactif sur la liste d’attente, il ne perdrait pas son « temps d’attente », un facteur clé pour déterminer la priorité d’une transplantation.

Aujourd’hui, Andrews souhaite retourner à son ancienne clinique de dialyse et « dire à ces gens qu’il y a de l’espoir, car ne plus avoir d’espoir, ce n’est pas une bonne chose », affirme-t-il.