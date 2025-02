Trump fait fermer le siège de l’USAID après les critiques d'Elon Musk

L’Agence des États-Unis pour le développement international (USAID) a fermé son siège à Washington après qu’Elon Musk a affirmé que Donald Trump soutenait la suppression de l’agence.

Lundi matin, les employés ont reçu l’ordre de ne pas se rendre au siège. 600 d’entre eux ont été verrouillés hors des systèmes informatiques pendant la nuit. Ceux encore connectés ont reçu un e-mail annonçant la fermeture des bureaux le 3 février.

Musk, que Trump a nommé à la tête du Département de l’efficacité gouvernementale (DOGE), a déclaré sur X que l’USAID était une "organisation criminelle" et qu’il était "temps qu’elle meure". L’agence gère des programmes humanitaires et de sécurité dans 120 pays, mais est accusée par certains républicains de promouvoir des causes progressistes.

Son site web a disparu sans explication, et son directeur de la sécurité et son adjoint ont été mis en congé forcé après avoir refusé l’accès à des membres du DOGE.

Des parlementaires démocrates dénoncent une décision illégale, affirmant que Trump ne peut pas fermer l’USAID sans l’accord du Congrès.