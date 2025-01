Réouverture du marché de Banki : un espoir de relance économique et de paix

Les gouverneurs des États de Borno, au Nigeria, et de l'Extrême-Nord du Cameroun ont célébré la réouverture officielle du marché international du bétail de Banki, un symbole de la reprise des échanges commerciaux dans la région du bassin du lac Tchad.

Ce marché, détruit par les insurgés de Boko Haram, avait forcé de nombreux commerçants, dont Alhadji Gana, à fuir vers le Cameroun. La réouverture marque un tournant majeur dans la lutte contre l'insécurité et la reprise économique de la région.

Alhadji Gana, négociant en bétail, exprime sa joie : « Nous sommes très heureux ; maintenant, tout le monde est fier de vivre en sécurité. » Il souligne l'importance de l'escorte sécuritaire pour les échanges de bétail, notamment en provenance du Tchad. Cette mesure garantit non seulement la sécurité des marchandises, mais aussi celle des commerçants et des acheteurs étrangers, notamment ceux venant de Lagos, au Nigéria. La reprise de ce marché est donc un signal fort de la normalisation de la situation dans la zone frontalière entre le Cameroun et le Nigéria, longtemps marquée par les conflits liés à Boko Haram.

Priorité à la relance économique

Pour le gouverneur de l'État de Borno, Dr. Babagana Umar Zulum, la reconstruction du marché de Banki est une priorité essentielle pour relancer les moyens de subsistance des populations locales et accélérer la réactivation de l'économie régionale. « Faire revivre ce marché reste une priorité de notre administration pour redresser toute la région touchée par la crise », explique-t-il.

Le gouverneur appelle également à une coopération renforcée entre les pays voisins afin de lever les restrictions au commerce transfrontalier, facilitant ainsi les échanges économiques dans toute la sous-région.

Un impact positif sur l'agriculture et la jeunesse

Pour le gouverneur de la région de l'Extrême-Nord du Cameroun, Midjiyawa Bakari, la réouverture du marché de Banki va transformer le secteur agricole. Elle favorisera la croissance économique, la sécurité alimentaire et la création d'emplois, notamment pour les jeunes. Il ajoute : « Cela profitera non seulement à la jeunesse du Nigeria, mais aussi à nous, Camerounais. » En effet, cette initiative permet d’ouvrir de nouvelles opportunités économiques pour les commerçants locaux et internationaux.

Une source d'approvisionnement clé pour le Nigéria

Le marché de Banki joue un rôle essentiel dans l'approvisionnement en bétail du Nigéria, un secteur clé de son économie agricole. Le Cameroun et le Tchad sont des partenaires stratégiques dans ce commerce, le Tchad fournissant entre 600 000 et 800 000 têtes de bétail par an. La réouverture du marché de Banki permet de sécuriser ces échanges, essentiels pour l’économie de toute la sous-région.