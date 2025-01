Kyle Walker en route pour l'AC Milan

Le capitaine de Manchester City, Kyle Walker, a atterri en Italie jeudi pour une visite médicale avec l'AC Milan en vue d'un transfert attendu.

Walker, 34 ans, est l'arrière droit de longue date de City. Mais il a déclaré au manager Pep Guardiola au début du mois qu'il souhaitait explorer un transfert à l'étranger.

Walker est un pilier de la défense de City depuis 2017, sa vitesse et ses capacités de récupération étant essentielles à la façon dont Guardiola met en place l'équipe.

En raison de problèmes hors du terrain, sa forme a considérablement chuté récemment et il a perdu sa place de titulaire.

À Milan, Walker pourrait rejoindre ses compatriotes anglais Fikayo Tomori et Tammy Abraham.

Walker a remporté six titres de Premier League et la Ligue des champions à City. Il a remporté 15 trophées majeurs après avoir rejoint Tottenham en 2017 et s'est imposé comme l'un des meilleurs arrières droits de l'histoire de la Premier League.