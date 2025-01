Davos : la cheffe de l'OMC reste prudente sur les projets commerciaux de Trump

La directrice générale de l'Organisation mondiale du commerce, Ngozi Okonjo-Iweala, a exprimé ses réserves, lors d’une table ronde au Forum économique mondial de Davos, en Suisse, concernant les projets commerciaux et tarifaires du président américain Donald Trump.

Elle a expliqué qu'elle préférait « rester calme » et attendre de voir quelles politiques seraient réellement mises en œuvre.

Mme Okonjo-Iweala a fait preuve d’un « optimisme prudent » en soulignant que beaucoup s'attendaient à un décret imposant des droits de douane de 60 % ou 30 %, mais que, jusqu'à présent, seules des demandes d'études sur l'impact des accords commerciaux avaient été formulées, ce qui constituait un signe plutôt encourageant.

Le philanthrope David Rubenstein, également présent lors de la discussion, a ajouté que la nature transactionnelle de l'attitude de Trump vis-à-vis des négociations rendait peu probable une hausse importante des droits de douane. Selon lui, la paix au Moyen-Orient et la fin de la guerre entre la Russie et l'Ukraine seraient les développements les plus positifs pour la croissance économique mondiale.