Le Barça corrige le Real Madrid en finale de la Supercoupe

Le Barcelone remporte la Supercoupe d'Espagne, Les Blaugranas ont écrasé le Real Madrid 5-2 en finale , dimanche en Arabie Saoudite.

Il faut remonter au 10 janvier 1943 pour trouver trace du dernier match où le Barça avait mis quatre buts à la mi-temps aux Madrilènes. Même réduit à 10 à 30 minutes de la fin de la rencontre, les hommes de Carlo Ancelotti n'ont pas tenu la dragée haute face à leurs adversaires.

Aujourd'hui, c'était un match incroyable pour les supporters, pour tous ceux qui étaient présents dans le stade. Pour les entraîneurs, un peu moins, mais au final, c'est vraiment fantastique. Nous ne regardons pas en arrière. Nous ne regardons en arrière que pour améliorer les choses, et nous leur avons montré comment nous l'avons fait à Madrid. Et je pense qu'ils (les joueurs du Barça) ont eu le sentiment que c'est une bonne équipe, une équipe forte et qu'ils sont capables de gagner ce titre, s'est félicité Hansi Flic, l'entraineur du Barcelone.

Et pourtant Kylian Mbappé avait donné l'avantage aux Madrilènes dès le début de son deuxième clasico, mais Barcelone a ensuite survolé la rencontre grâce à des buts de Lamine Yamal, Robert Lewandowski, Raphinha qui a marqué à deux reprises et Alejandro Balde, dans la seconde mi-temps : Ils ont marqué leurs buts sans effort, parce que nous n'avons pas été capables de bien travailler, ni en équipe, ni individuellement, parce que nous avons perdu beaucoup de duels. Cela nous rend évidemment très tristes, très déçus, mais c'est le football et nous devons ramener cette tristesse à la maison, a regretté Carlo Ancelotti.

Avec cette victoire, le Barça a désormais avec 15 Supercoupe à son actif contre 13 pour le grand rival madrilène. Depuis le début de la saison C'est la deuxième fois que le Barça humilie le Real Madrid de la sorte.