Du Cœur à la Main : Dolce & Gabbana, à l'honneur, au Grand Palais

Du 10 janvier au 31 mars, le Grand Palais accueille une exposition spectaculaire signée Dolce & Gabbana.

"Du Cœur à la Main", qui marque la première présentation parisienne du duo en 40 ans d’histoire, plonge les visiteurs dans l’univers raffiné et baroque des créateurs italiens. Ce grand événement se déploie sur 1 200 m², dévoilant plus de 200 robes de haute couture, des accessoires faits main, ainsi que des objets artisanaux siciliens.

L’exposition, qui a déjà connu un grand succès à Milan, est une véritable déclaration d'amour à l'artisanat italien. Florence Müller, commissaire de l'exposition, souligne un des thèmes majeurs de cet événement : le "fatto a mano", l'artisanat à la main. "C'est un hommage au devoir du travail de l'atelier et des artisans, non seulement dans l'atelier de couture mais aussi dans tout ce qui nous entoure, comme le savoir-faire de la céramique, de la peinture sur bois ou du découpage", confie-t-elle. Ajoutant : "La création doit se faire avec beaucoup d'amour et de cœur."

L'exposition offre une immersion dans les racines artistiques du duo, inspirées par leur Italie natale. Des influences multiples traversent les salles, de la Renaissance à l'opéra italien, en passant par des éléments de la culture populaire sicilienne. Une des pièces maîtresses de l’exposition est une robe en verre de Murano, sublimée de mosaïques dorées, hommage à la basilique Saint-Marc de Venise. Florence Müller la décrit comme "une sculpture sur textile, un savoir-faire pur élevé au rang d'art."

Outre les pièces finies, l'exposition permet de découvrir le processus de création de la haute couture. Cinq couturières de l’atelier milanais travaillent en direct, offrant aux visiteurs un aperçu de la précision et de la passion qui animent chaque pièce. Cette mise en scène de l'artisanat fait écho à l’importance des petites mains qui élèvent la mode au rang d'art.

L'exposition se déroule dans un décor baroque, réinventé avec des influences religieuses et cinématographiques. Les visiteurs peuvent ainsi apprécier des pièces uniques, comme une veste brodée de lapis-lazuli et une jupe large ornée d’une Madone peinte par Raphaël. La mise en lumière de ces pièces démontre l’étendue de la créativité de Dolce & Gabbana, qui mêle habilement histoire, culture et art dans chaque création.

Florence Müller espère que cette exposition suscitera une forte émotion chez les visiteurs : "J'espère qu'ils repartiront avec le sentiment que la couture est vraiment une belle forme d'expression." Elle souligne aussi que l’on ne peut tout apprécier en une seule visite, invitant ainsi à revenir pour découvrir chaque détail de cette rétrospective. "Je pense que les visiteurs voudront revenir très vite, car en une seule visite, on n’a pas le temps de percevoir tous les détails de toutes les robes."