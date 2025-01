46 000 morts et plus de 100 000 blessés enregistrés dans la bande de Gaza

Pour les Palestiniens de la bande de Gaza, les pertes tragiques se poursuivent malgré les pourparlers pour un cessez-le-feu entre Israël et le Hamas.

Le ministère de la Santé a révélé un nouveau bilan : plus de 46 000 morts et 109 378 blessés parmi les Palestiniens depuis le début du conflit, le 7 octobre 2023.

Fatma Abu Awad a vu six membres de sa famille périr sous deux frappes israéliennes : chaque jour, nous espérions des nouvelles d’une trêve, mais elle n’est jamais arrivée. À la place, nous avons appris la pire des tragédies : mes fils, ma belle-fille et mes petits-enfants… six vies fauchées, tombées en martyrs.

Pendant ce temps à Tel Aviv jeudi, les familles des otages israéliens tués à Gaza ont lancé un appel pressant en faveur d’un accord rapide pour libérer tous leurs proches encore retenus. Cet appel survient au lendemain de la récupération par les forces israéliennes du corps d’un autre otage dans l’enclave assiégée.

Nous implorons tous les dirigeants du monde de trouver un accord et de ramener les 99 otages restants chez eux. Ces personnes, issues de 23 nations différentes, incarnent la diversité de l’humanité : chrétiens, juifs, musulmans, hindous et bouddhistes. Leur libération est une responsabilité collective, un appel à l’unité et à la justice au-delà des frontières et des croyances, a Rachel Goldberg-Polin, mère d'un otage

De nombreuses familles vivent dans l'angoisse, redoutant que la poursuite de la guerre à Gaza ne mette en péril la vie de leurs proches toujours captifs. Pendant ce temps, à Gaza, le chaos humanitaire atteint des proportions sans précédent, exacerbant les souffrances de la population prise au piège dans cette tragédie.