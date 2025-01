Sommet Égypte-Chypre-Grèce : discussions sur la situation à Gaza et en Syrie

Le mercredi 8 janvier, le président égyptien Abdel Fattah Al-Sissi a accueilli le président chypriote Nikos Christodoulides et le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis. Cette rencontre s'est tenue en marge du 10ᵉ sommet de coopération trilatérale qui rassemble depuis 2014 ces trois nations autour de discussions stratégiques.

Un axe crucial des discussions a concerné l’évolution de la situation géopolitique régionale. Les dirigeants ont exprimé un engagement renouvelé envers la stabilisation au Liban et ont souligné la nécessité de consolider le cessez-le-feu en Palestine. Ils partagent également une volonté commune d’alléger les souffrances humanitaires à Gaza, en soutenant une paix durable par le biais d’une solution à deux États.

Les discussions ont par ailleurs embrassé les crises en Syrie, en Libye et au Soudan, insistant sur l'importance d'un dialogue politique inclusif pour maintenir la stabilité et l'intégrité territoriale dans ces nations.

Le sommet a été marqué par la réaffirmation du partenariat serré entre ces pays, avec une focalisation particulière sur le renforcement des liens économiques. En tête des priorités : l’amélioration de la coopération énergétique qui inclut l’avancement d’un projet d’interconnexion électrique entre l’Égypte et la Grèce, et le travail conjoint sous l'égide du Forum du Gaz de la Méditerranée orientale.

Fondé en 2018, le Forum du Gaz, basé au Caire, a pour but d’optimiser l’exploitation des ressources gazières dans la région méditerranéenne, un projet qui symbolise la synergie croissante entre les trois pays en matière de gestion des ressources naturelles. L'énergie renouvelable, y compris l'hydrogène vert, figure également parmi les pistes de collaboration explorées.

En complément des discussions politiques, un forum économique entre l'Égypte, Chypre et la Grèce s'est tenu, rassemblant représentants gouvernementaux et chefs d'entreprise, consolidant ainsi des réseaux économiques propices à un développement mutuel dans le cadre du commerce, du tourisme et de l’énergie.

Depuis son lancement en 2014, ce mécanisme de coopération a permis de consolider des liens étroits tout en abordant des défis régionaux communs. Les sommets réguliers témoignent de l'engagement de ces nations à avancer ensemble vers un avenir renforcé par la coopération et le respect des principes internationaux.