Le Ghana, terre d’accueil des Afro-Américains de retour aux sources

En 2023, Keachia Bowers et Damon Smith décident de quitter la Floride pour s'installer définitivement au Ghana. Un choix dicté par une volonté de se rapprocher de leurs origines africaines.

Comme eux, 524 membres de la diaspora noire venue du monde entier ont obtenu la citoyenneté ghanéenne à l’occasion d’une cérémonie spéciale. Une mesure qui émane du président de la République dans le cadre du programme appelé « Beyond the Return » , qui fait suite à l'« Année du retour » en 2019, dont l'objectif était de relier le Ghana à la communauté noire à travers le monde.

Fuir la violence et le racisme

Pour ces Afro-américains, quitter les États-Unis est aussi un moyen de fuir le racisme, l’insécurité et les violences policières que certains subissent. En Afrique, ils se reconnectent à leurs origines et veulent en savoir plus sur l’histoire de leurs ancêtres.

“Cette connexion est un soulagement pour ces personnes qui pendant des années se sont demandé d'où elles venaient, pourquoi elles étaient de cette couleur, D'où venaient leurs arrière-arrière-grands-parents ?", ce type de guérison et de connexion spirituelles peut être plus stimulant et plus important pour eux que l'idée de venir faire des affaires", indique Festus Owooson, du Centre de promotion de la migration (Migration Advocacy Center).

Le pays les incite à s'installer et leur facilite également les démarches pour lancer des affaires.