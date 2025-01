Kenya : arrestation d'un homme politique lors des manifestations

Un homme politique de l’opposition et plusieurs autres manifestants ont été arrêtés lundi au Kenya lors de manifestations de rue appelant à la fin des enlèvements présumés, qui ont récemment ciblé de jeunes détracteurs du gouvernement.

Le sénateur Okiya Omtatah s’est joint à des centaines de manifestants qui se sont assis dans les rues de la capitale, Nairobi, tout en scandant que la police devrait libérer sept personnes enlevées ce mois-ci.

La police a lancé des grenades lacrymogènes sur les manifestants et lorsque Omtatah et plusieurs autres ne se sont pas dispersés et se sont accrochés à une longue chaîne, ils ont été arrêtés.

La Commission nationale kenyane des droits de l’homme a exprimé jeudi son inquiétude face au nombre croissant d’enlèvements présumés de détracteurs du gouvernement, affirmant que le nombre total de ces cas s’élève à 82 depuis les manifestations antigouvernementales de juin.

Le président William Ruto a déclaré samedi que le gouvernement mettrait fin aux enlèvements afin que les jeunes vivent en paix.

Les groupes de défense des droits de l’homme accusent la police du pays d’être derrière ces enlèvements, mais la police a nié toute implication et a déclaré qu’elle enquêtait sur les disparitions.

Lundi, le sénateur Omtatah a déposé une plainte auprès de la Haute Cour de Nairobi pour obliger le gouvernement à libérer sept jeunes, accusant la police de les avoir enlevés.

« S’ils ont commis un crime, qu’ils soient poursuivis et présentés au tribunal pour se défendre », a-t-il déclaré.

De jeunes manifestants ont déclaré être solidaires des personnes enlevées alors qu’elles vaquaient à leurs occupations quotidiennes.

« Nous vivons à une époque où nous devons vivre dans la peur », a déclaré une manifestante, Orpah Thabiti.

Quatre utilisateurs de réseaux sociaux ont disparu après avoir partagé des images générées par l’IA du président Ruto, jugées offensantes par les partisans du gouvernement.

La commission des droits de l’homme avait averti que le Kenya revenait aux « jours sombres » de la disparition des détracteurs du gouvernement. L’enlèvement et la torture des opposants étaient monnaie courante sous l’administration de l’ancien président Daniel Moi.