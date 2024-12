Kenya : hausse des violences basées sur le genre, plus de 7000 cas/an

Le Kenya est confronté à une augmentation alarmante des violences basées sur le genre, avec plus de 7 100 cas signalés depuis septembre 2023, dont 100 meurtres de femmes documentés depuis août de cette année, selon les registres gouvernementaux.

Parmi les survivantes figure Sarah Wambui, qui a subi une violente attaque au couteau de la part de son mari avec qui elle était mariée depuis 20 ans. « Il m’a poignardée 38 fois le 18 janvier 2024, affectant même mon rein et mon foie », a-t-elle raconté. Sortie de l’hôpital en août, Wambui vit désormais dans la peur alors que son agresseur est toujours en liberté, menaçant prétendument sa vie.

La violence a suscité l’indignation nationale, avec des manifestations qui ont éclaté il y a deux semaines à Nairobi, exigeant que justice soit faite et que le gouvernement agisse. La police a dispersé les manifestants avec des gaz lacrymogènes et a procédé à des arrestations, suscitant de vives critiques de la part des organisations de défense des droits humains.

« En ce moment, ma vie est en danger », a déclaré Wambui. « L’agresseur est sorti et il a juré de m’achever. »

Le ministre des Affaires étrangères et ministre de l’Intérieur par intérim, Musalia Mudavadi, a reconnu l’existence de la crise, révélant que le comté de Nairobi enregistrait le plus grand nombre de cas de violences basées sur le genre, tandis que les comtés ruraux comme Samburu et Mandera en enregistraient le plus faible. Il a ajouté que les enquêtes sur la plupart des 100 meurtres étaient terminées et que les affaires étaient en cours devant les tribunaux.

Les défenseurs des droits humains estiment que l’ampleur réelle du problème pourrait être bien pire. « De nombreux cas restent non documentés, en particulier dans les zones à faible revenu où la pauvreté et les normes patriarcales alimentent la violence », a déclaré Njoki Gachanja, chercheuse en droits humains.

D’après le Gender Violence Recovery Centre, une femme kenyane sur trois subit des violences sexuelles avant l’âge de 18 ans, et 38 % des femmes mariées subissent des violences physiques.

En réponse, le gouvernement a mis en place une équipe de sécurité spéciale pour faire face à la crise et garantir la justice. Les militants, cependant, exigent des mesures plus strictes pour protéger les femmes et les filles, soulignant que cette épidémie ne peut plus être ignorée.