Soudan du Sud : le centre Carter en première ligne de la lutte contre le ver de Guinée

La communauté de Jarweng croyait avoir tourné la page du ver de Guinée en 2014.

Cependant, l'année dernière, ce village r de 500 habitants a été frappé par une nouvelle épidémie, devenant l'épicentre de la dracunculose au Soudan du Sud, avec quatre des six cas signalés dans le pays.

Nyingong Aguek et ses deux fils, âgés de 13 et 7 ans, ont été infectés après avoir consommé de l'eau d'un marécage lors d'un voyage en mai 2021 : dans mon enfance, j'ai contracté le ver de Guinée et j'ai dû subir une opération avec incision pour le retirer. Plus tard, lors d'une deuxième infection, le Centre Carter est intervenu. Grâce à leur méthode, le ver a été retiré sans recours à une nouvelle opération. Lors de leur intervention plus récente, ils ont adopté une approche différente: le ver a été enroulé et la zone bandée, sans extraction immédiate. J’ai énormément apprécié leur présence et leur soutien, car ils ont su m’éviter une autre chirurgien raconte-t-elle.

En 2017, après plusieurs années sans signaler de cas, le Centre Carter créé par l'ancien président américain Jimmy Carter avait suspendu ses activités dans le comté d'Awerial, où se situe le village de Jarweng. Cependant, l'apparition de nouveaux cas l'année dernière a conduit à son retour dans la région.

Le Centre Carter, en partenariat avec le Programme d'éradication de la dracunculose du Soudan du Sud, redouble d’efforts pour mener une campagne intense de sensibilisation. Nous travaillons avec détermination pour éduquer les communautés sur l'importance de signaler les cas de dracunculose, sur les méthodes efficaces pour contenir la maladie, et sur les moyens de prévention. Cette sensibilisation s'étend non seulement aux comtés, mais vise également à mobiliser l’ensemble du pays, soutient Daniel Madit, responsable de programme au Centre Carter .

L'organisation a également élargi ses efforts en enseignant aux habitants comment détecter la présence du ver de Guinée chez les animaux. Cette initiative a été mise en place après qu'un des six nouveaux cas signalés l'année dernière a été découvert chez un chien.