Accusation de viol contre Jay-Z et Diddy : anonymat pour la plaignante

Une femme de l'Alabama qui affirme avoir été violée par Jay-Z et Sean « Diddy » Combs lorsqu'elle avait 13 ans peut poursuivre anonymement, pour l'instant, son procès contre les magnats du rap, a décidé un juge jeudi.

Dans son ordonnance écrite, la juge Analisa Torres a également réprimandé l'avocat représentant Jay-Z pour ce qu'elle a décrit comme ses requêtes agressives et son « langage incendiaire » contre l'avocat du plaignant, les qualifiant d'inappropriés.

La juriste de Manhattan a déclaré que la femme peut poursuivre anonymement à ce stade précoce du litige, mais qu'elle pourrait être obligée de révéler son identité à une date ultérieure, si l'affaire se poursuit. Cela permettrait aux avocats de la défense de recueillir les faits nécessaires à la préparation du procès. Torres a également évoqué « l'intérêt substantiel » du public.

Combs reste emprisonné à New York en attendant un procès pénal pour des accusations fédérales de trafic sexuel. Il fait également face à une vague de poursuites pour agression sexuelle, dont beaucoup ont été déposées par l'avocat du plaignant, Tony Buzbee, un avocat du Texas qui affirme que son cabinet représente plus de 150 personnes, hommes et femmes, qui allèguent des abus et une exploitation sexuels de la part de Combs.

Les poursuites allèguent que de nombreuses personnes ont été abusées lors de fêtes à New York, en Californie et en Floride après avoir bu des boissons contenant de la drogue.

Les avocats de Combs ont rejeté les poursuites de Buzbee comme étant « des coups de publicité éhontés, conçus pour extraire des paiements de célébrités qui craignent que des mensonges ne soient répandus à leur sujet, tout comme des mensonges ont été répandus à propos de M. Combs ». Jay-Z a déclaré dans un communiqué que Buzbee essayait de le faire chanter pour régler les allégations de la femme de l'Alabama.

Buzbee a déclaré dans un e-mail que son cabinet ne commentait pas les décisions de justice.

Dans sa plainte, la femme qui dit avoir été violée à 13 ans s'identifie comme « Jane Doe ». Elle a déclaré qu'elle vivait à Rochester en 2000 lorsqu'elle s'est rendue à New York et s'est liée d'amitié avec un chauffeur de limousine qui l'a conduite à une soirée après les MTV Music Awards, où elle dit avoir été attaquée par Jay-Z et Combs.

Alex Spiro, un avocat de Jay-Z, a demandé au juge de rejeter l'artiste de la plainte de la femme et il a demandé une audience sur l'affaire le lendemain de ses demandes écrites du 18 décembre.

Citant une interview accordée par la plaignante à la chaîne NBC-TV, Spiro a écrit que l'émission révélait « des incohérences flagrantes et des impossibilités absolues » dans le récit de la plaignante. D'une part, la femme a déclaré avoir voyagé pendant cinq heures depuis Rochester pour regarder la cérémonie des prix de la musique sur un jumbotron à l'extérieur des VMA, même si les permis et les photos montrent qu'il n'y avait pas de jumbotron lors de l'événement.

Spiro a également noté que le père de la femme a déclaré qu'il ne se souvenait pas d'avoir conduit de Rochester pour aller chercher sa fille à New York, comme elle le prétend.

La femme a admis des incohérences dans son récit.

Torres a écrit dans son ordonnance jeudi que Spiro, qui travaille sur l'affaire depuis moins de trois semaines, a soumis une « litanie de lettres et de requêtes tentant de mettre en cause la personnalité de l'avocat du plaignant, beaucoup d'entre elles expliquant la prétendue « urgence » de cette affaire. »

Faisant référence à Jay-Z par son nom de famille légal, le juge a ajouté : « Le dépôt incessant de requêtes agressives par l'avocat de Carter contenant un langage incendiaire et des attaques ad hominem est inapproprié, constitue un gaspillage de ressources judiciaires et une tactique peu susceptible de profiter à son client. Le tribunal n'accélérera pas le processus judiciaire simplement parce que l'avocat l'exige. »